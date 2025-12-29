¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSP ¡È¿´ÂÀÏ¯¡ÉÂçÀôÍÎ¡¢ËÁÆ¬2Ê¬¤ÇÇ®¾§¡¡°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹ÈÇò²Î¼ê¡×
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤·¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÂçÀô±é¤¸¤ë¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö²Î¾å¼ê¤¤¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹ÈÇò²Î¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿·Ý¿Í¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡ËÜºî¤ÏÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³¡Ë¤È¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡£2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²óÄ¾¸å¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ëº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀêµò¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÈÀï¤¦»Ñ¤¬³è¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÇÀøÆþÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤È¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Î¼è°ú¤ò²¡¤µ¤¨¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë±þ±ç¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë5Ê¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÃË¤¬Å¹¤«¤éÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÂÀÏ¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿·»Äï¥Ç¥å¥ª¤À¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£Â³¤±¤ÆÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡È¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î·»¤¬Â¨¶½¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤Î³§¼Â¤òÃË¤Ë¾Ò²ð¡£¤¹¤ë¤ÈÃË¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¥¶¥ó¥³¥¯¥Ê¥Æ¥ó¥·¥Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤È¿´ÂÀÏ¯¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¿´ÂÀÏ¯¤Ï»×¤ï¤º¡ÖReally!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³§¼Â¤Ë¤è¤ëÈ¼ÁÕ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿´ÂÀÏ¯Ìò¤ÎÂçÀô¤¬²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥ô¥¡www¡×¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»Ä¥Æ¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¼Â¼Á¥¨¥ô¥¡¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¹ÈÇò²Î¼ê¡×¡Ö²Î¾å¼ê¤¤¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö¹ÈÇò¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¥¨¥ô¥¡¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤w¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
