女優の中谷美紀が、ベルリンで暮らす義姉のもとでの朝食の様子を公開し、話題を呼んでいる。

中谷は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「ベルリンの義姉が暮らす魔女の館にて朝食を。」と題して、キャンドルを灯した食卓に並べられたミカンやタルトなどのショットをアップした。「糖質制限は日常ですが、一年に一度、午後のティータイムにはお手製のチェリータルトや、ブルーベリータルト、ヌスクーヘンを楽しむことを自らに許します。」と明かし、「血糖値を乱高下させないコツは、食物繊維やナッツ、ＭＣＴオイルを先にお腹に入れて、ワインをゆっくり飲みながら、甘いものも少しずつ、時間をかけて。お陰様で血糖値は１３８までの上昇にとどまり、その後のインシュリン過多による低血糖も起こりませんでした。」と、血糖値をコントロールするコツを紹介した。最後にファンに向けて「皆様が健やかにお過ごしくださいますように。」と祈りを込めて呼びかけ、「＃魔女の館で朝食を ＃血糖値を乱高下させずに甘いもの ＃ドイツのクリスマス」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「心地よい時間を過ごされたことが伝わってきました」「魔女の館…良い表現です」「美紀さんいつも糖質制限を気をつけていて尊敬します」「こんなに美味しそうなお菓子… ついつい食べ過ぎてしまいそうですね」などの声が寄せられている。