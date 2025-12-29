第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。4番人気メイショウタバル（牡4、石橋）は13着に敗れたが、尻尾の飾りに注目が集まっている。

今年のG1宝塚記念を制し、春秋グランプリ連勝を目指したメイショウタバルは13着に沈んだ。途中から先頭に立つレースとなったが、直線を迎えるころには手応えがなく、失速した。

競馬を題材にしたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が話題となり、例年にも増して注目度が高かった今年の有馬記念。馬主の死去、日高産の馬での大一番など、メイショウタバルにはドラマと合致する部分も多かった。

この日、メイショウタバルの尻尾には勝負服と同じ色で、北海道の日高の部分に小さな星が入った飾りがついていた。発見したX上のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「泣いてまうやろー」

「日高の星を背負って走る姿、胸に来るよな」

「日高の夢は終わらない」

「お疲れさま 夢は見させてもらいました！」

「色もメイショウカラーで色んな思いが」

「ワイはまだまだメイショウタバル君を応援するで！！！」

日高の夢を背負って、2026年に捲土重来を期す。



（THE ANSWER編集部）