◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）

第７０回有馬記念・Ｇ１（２８日、中山）は単勝３番人気の３歳牡馬ミュージアムマイルが差し切り、皐月賞に続くＧ１・２勝目を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手（３３）＝イタリア出身、フランス拠点＝は７度目の騎乗で初勝利。牝馬で初の連覇を狙ったレガレイラ（ルメール）は差し届かず４着に終わった。

◆クリスチャン・デムーロ騎手 ７度目の騎乗で初勝利。Ｇ１は朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続く今年２勝目、通算７勝目。重賞も朝日杯ＦＳに続く今年３勝目、通算１７勝目。

◆高柳大輔調教師 初出走初勝利。Ｇ１は本馬の皐月賞以来の今年２勝目、通算４勝目。重賞はカペラＳ（テーオーエルビス）以来の今年４勝目、通算１０勝目。

◆リオンディーズ産駒 初出走初勝利。Ｇ１は本馬の皐月賞以来の今年２勝目、通算３勝目。重賞は本馬のセントライト記念以来の今年３勝目、通算１０勝目。

◆馬主・（有）サンデーレーシング ２４年レガレイラに続く通算７勝目で歴代最多勝を更新。Ｇ１はエリザベス女王杯（レガレイラ）以来の今年５勝目、通算８６勝目。重賞もエリザベス女王杯以来で今年９勝目、通算２６０勝目。

◆生産者・ノーザンファーム １８年ブラストワンピースから８年連続の通算１１勝目。生産牧場のＧ１最多連勝記録を更新した。Ｇ１はホープフルＳ（ロブチェン）に続く今年１４勝目、通算２２７勝目。重賞もホープフルＳに続く今年４６勝目、通算９０４勝目。

◆皐月賞馬 ２１年エフフォーリア以来、通算１５勝目。同年の両Ｇ１制覇は史上８頭目。

◆３歳馬 ２４年レガレイラに続く、通算２３勝目。（記録は全てＪＲＡ）