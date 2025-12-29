広島や函館、また長崎といった町を訪れて路面電車が走っているのを見かけると、妙にもの懐かしさを覚え、また旅情を感じてしまう。東京には都電荒川線と東急世田谷線くらいしか路面電車は走っていないし、それとて道路の上を走る“併用軌道”はほとんどないから、実質路面電車はないようなものだ。

【写真多数】 かつて品川〜上野を走っていた「東京初の路面電車」の廃線跡を一気に見る

だから、旅先で路面電車に遭遇するとなんだかワクワクしてしまう。地元の人にとっては懐かしくも珍しくもない日常の乗り物で、都会人が勝手に旅情を感じているだけなのは百も承知。それでも路面電車は、何かをかき立てる存在なのだ。

が、言うまでもなく東京にだってそこら中に路面電車が走っていたことがある。最盛期の1960年には、都電の総距離は実に40系統213.7km。東京都心の主要な道路という道路に、路面電車が行ったり来たりしていたのだ。

……などという話をしていたら、編集氏が言うのだ。「だったら都電の廃線跡を歩いてみたらおもしろいんじゃないですか」。



「東京初の路面電車」の跡には何がある？（1967年撮影） ©︎時事通信社

「東京初の路面電車」の跡には何がある？

路面電車の廃線跡というのは一般的な鉄道のそれとはまったく違う。何しろ道路の上を走っていたのだから、廃止されてもそのまま道路は残り続ける。アスファルトの下にレールが埋め込まれているということはあるにしても、都電の廃線跡はただの東京の主要道に過ぎない。

そうは言っても、都電が走っていたのはもう50年以上も前のこと。半世紀も経ったのだから、廃線跡を辿ってみたら何かしらの発見があるやもしれぬ。

だからとにかく歩いてみることにした。まず歩くのは都電40系統のうちのトップナンバー。品川駅前〜上野駅前間を結んでいた1系統である。

いざ品川駅から出発

東海道新幹線とJRの在来線、そして京急線が乗り入れる東京の南の玄関口・品川。その西側、高輪口を出る。

駅前では工事の真っ最中で、国道15号、第一京浜を渡った先にあるのは品川プリンスホテルだ。すぐ近くにもグランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪、ザ・プリンスさくらタワー東京と、プリンスホテル群がひしめいている。

かつての都電1系統は、品川駅とプリンスホテル群に挟まれた第一京浜に品川駅前停留場を構えていた。その場所は品川駅から少し南に下ったあたりだ。

日本最古のプリンスホテルが目の前に

開業したのは1903年。東京では最初の路面電車、東京電車鉄道のターミナルである。

ちなみにその当時、もちろんまだプリンスホテルは存在しなかった。品川駅前にあったのは竹田宮や毛利公爵の御邸宅。その跡地を戦後再開発して生まれたのがプリンスホテル群というわけだ。

プリンスホテルで最も古いのは1953年に開業したグランドプリンスホテル高輪だ。当時は品川プリンスホテルと名乗っていた。

品川駅前停留場のひとつ先、高輪北町停留場はちょうどプリンスホテルの入口の目の前だ。残る他のプリンスホテルは、いずれも都電が廃止された後の開業である。

第一京浜沿いに北へ

プリンスホテルの前を通って、都電1系統は第一京浜を北へゆく。赤穂浪士の墓所があることでも知られる泉岳寺。その目の前の泉岳寺交差点付近には、その名の通り泉岳寺前停留場があった。いまでももちろん泉岳寺は健在だ。

そして第一京浜の東側には高輪ゲートウェイ駅とそれに付随するゲートウェイシティの巨大なビルが聳え立つ。

少し先には江戸の入口に設けられた高輪大木戸の跡。高輪ゲートウェイ、東京の入口なのである。

かつて車庫があった三田駅前へ

そのまま第一京浜を北に進んだ都電1系統は、桜田通りとの交差点・札ノ辻を経て田町駅前を少し過ぎたところに三田停留場。

日比谷通りとの交差点の北の角には、三田車庫があった。いまでは東京都の障害者福祉会館になっている。

この場所にはいまでも東京都営地下鉄の三田駅がある。すぐ目の前にJR田町駅があるというのに、地下鉄は三田。都電時代から受け継いだ名が、地下鉄にも使われているのだ。

1系統のこの区間、いまほぼ丸ごと引き継いでいるのは都営地下鉄浅草線である。

高架の下をくぐる金杉橋

都電1系統は、品川駅前〜三田間が品川線という路線名を持っていた。三田停留場から先はそのまま金杉線に入る。

といっても、路線名は便宜的なもので、お客にとっては運転パターンを示す系統番号のほうがよほど重要だった。1系統、路線名が変わっても変わらず第一京浜を走ってゆく。

現在の芝四丁目交差点、東京港口停留場では芝浦の車両工場までの分岐線を分け、都電は北へ。

首都高都心環状線の高架をくぐるところに金杉橋の停留場があった。“橋”とあるように、実際にいまもここには金杉橋が架かっている。渋谷川下流の古川を渡る小さな橋だ。

その真上を首都高が通ったのは1964年のこと。ずいぶん低い高架だが、3年ばかりはこの高架の下を都電が通り抜けて走っていた。

東京タワーを西にして歩く

その後もまだまだ第一京浜。西に増上寺と東京タワーが見える大門交差点。

東京タワーは1958年に完成した。当時は背の高いオフィスビルなどほとんどなかった時代で、廃止される間際の10年弱、都電の車窓からは東京タワーがよく見えたという。

路面電車の走る町に赤い鉄骨の東京タワー。当時のお客たちは、都電の車窓から日本の発展を実感したに違いない。

マッカーサー通りと呼ばれた環二通り

新橋駅の手前で第一京浜は山手線の高架をくぐる。その直前、現在では環二通りとの交差点のあたりに都電は新橋五丁目の停留場。

環二通りの西を見通せば、遠くに虎ノ門ヒルズ森タワーが見える。東京タワーといい、いまの東京は幅広の通りの向こうに決まって背丈の高い建物があるのだ。もちろん、都電の時代には森タワーなぞは存在しなかった。

というより、そもそも環二通りが通ったのはつい最近、2014年のことなのだ。

環二通りは、完成前からときに“マッカーサー通り”などと呼ばれていた。戦後、マッカーサーが建設を指示したから、などという。

ただ実際には関東大震災後の都市計画道路がルーツで、戦後も幅員100mの復興道路を建設する計画が持ち上がっている。

住宅密集地を貫く大通りの建設は容易ではなく、完成は21世紀にずれ込み、幅員も40mに。いずれにしても、路面電車から見ることのなかった大通り、である。

いよいよ銀座通りへ

山手線と新幹線の高架をくぐった先、海岸通りとの交差点付近には新橋停留場。東には汐留貨物駅があり、新橋駅前はまだまだヤミ市の香りが色濃かった都電の時代。

そして新橋から先は、高架だけが残っている高速道路、通称“KK線”の下を通っていよいよ銀座通りである。

博品館に和光の時計塔、三越松屋ヴィトンブルガリ。ブランドショップはさすがに当時はなかったが、都電は博品館前から銀座通りに入って和光も三越も松屋もその目の前を走っていた。

銀座通りを走る路面電車の歴史は古い。1882年、東京馬車鉄道が開業したのがすべてのはじまりだ。

かつては“馬車の鉄道”だった

東京馬車鉄道は1872年に開業したばかりの新橋駅の駅前から銀座の真ん中を横断し、お江戸の中心日本橋までを結んでいた。まだ電車ではなく馬が牽(ひ)く。

それでも1875年にガス灯が灯り、煉瓦敷きの道を馬車鉄道が往く。近代ニッポンの夜明けは銀座からはじまったのである。

都電1系統の廃止は1967年のことだ。この年から5年かけて都電は順次廃止されてゆくのだが、その第一弾が1系統などの廃止であった。

東京で初めての路面電車は、いち早く廃止されたのだ。銀座通りはクルマ通りも人通りも多く、路面電車は邪魔者になったのだろう。

ちなみに、銀座の歩行者天国は都電廃止後の1970年からである。

銀座通りを抜けると、コレドに三井タワーの京橋、そして三越前の日本橋。ここからは中央通りと呼ばれる通りを走っており、地下には地下鉄銀座線が通っている。

銀座線の開通は昭和初期。約30年間は、地上に路面電車、地下に銀座線という状態が続いていた。

都電時代の最末期、1963年には日本橋の真上を通る首都高も開通している。その翌年には新幹線も通った。

1960年代は、クルマが増えて都電が廃止へと進む一方で、高速道路や首都高が次々に登場するという、まさに時代の変わり目の狭間のような時代であった。

まだ青果市場があった秋葉原

今川橋の停留場を過ぎると山手線の高架をくぐって神田駅前停留場、そして須田町へ。須田町停留場は南北・東西の都電主要系統が交差する要衝だった。須田町のすぐ北の万世橋を渡ったら、原色も鮮やかな秋葉原--。

都電末期、1960年代の秋葉原は、すでに“電気街”として形を整えつつあった。1950〜1960年代、“三種の神器”と呼ばれた家電製品が広く普及していった。そんな時代背景のもと、秋葉原には白物家電の販売店が集まるようになったのだ。

ただ、まだまだアキバカルチャーなどもない時代のこと。秋葉原駅前のUDXやダイビルは青果市場だったし、ヨドバシカメラは貨物駅。武骨な一面も色濃く残る、戦後の秋葉原であった。

終点・上野の停留所へ

秋葉原を過ぎると終点はもう近い。

江戸時代の大火を契機に火除地として整備された上野広小路。その正面には上野公園も見える。上野広小路から上野駅まで歩いても10分ほどの距離だ。

そこに都電は上野公園・上野駅南口・上野駅前と100mにも満たない間隔で停留所を連ねていた。

走っては停まり、また走ってはすぐ停まる。これぞ路面電車の本領発揮といっていい。それだけ上野駅周辺には、輸送需要が大きかったのである。

いま、上野駅の東側には真ん中を首都高の高架が横たわり、その下に広いペデストリアンデッキが覆っている。1系統終点の上野駅前は、ちょうどこの首都高の高架下あたりだっただろうか。

週末には行楽客の輸送を当て込んで、1系統は浅草まで延長運転を行っていたという。

パンダのまちの今と昔

東京から路面電車が消えようとしていた1960年代。この時代には、上野駅に東北・北信越から多くの若者が“集団就職者”として降り立っていた。彼らが上野駅を出てまず目にしたのはお客を詰め込み、クルマに囲まれながら走る都電だった。その地下には地下鉄も走っていた。

まだその当時、上野公園にパンダはいなかった。パンダのカンカンとランランがやってきたのは1972年のことだ。

都電1系統はその5年前の1967年に廃止されていたが、上野駅前と浅草方面を結ぶ都電は1972年11月11日まで走り続けていた。カンカンとランランの一般公開は、上野から都電が消える直前の11月5日である。

いまや、上野はパンダの町だ。そこかしこにパンダのオブジェが置かれていて、上野土産の定番もパンダ。パンダのイラストがあしらわれたお店など、数え切れないほどだ。

上野がパンダの町になってゆくのと入れ替わるように、上野の町から路面電車は姿を消した――。東京の路面電車は、ひとつ前の時代の最後のシンボルだったのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）