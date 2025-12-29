〈かつて品川〜上野を走っていた「東京初の路面電車」の跡には何がある？《全長10キロ超を歩いてたどる“58年後のいま”》〉から続く

日本でいちばん有名な交差点といえば、渋谷のスクランブル交差点に決まっている。鉄道路線が十字に交差する谷底の北西。ハチ公前広場のその向こうに広がるスクランブル交差点は、“現代の東京”の象徴といっていい。

【画像】実は“当時と変わらない風景”も…57年前に地図から消えた渋谷〜須田町の廃線跡を一気に見る（全49枚）

道玄坂の下、公園通りと旧大山街道が交わるこの渋谷駅西口の交差点一帯は、戦前から渋谷の中心だった。戦後、西武百貨店やパルコが進出して渋谷が“若者の町”になると、渋谷駅西口は爆発的に通行人が増加する。そうして1973年、交差点がスクランブル化された。

Qフロントに渋谷109、センター街。そしてハチ公像。変化の著しい渋谷にあっても、いまもってスクランブル交差点は渋谷の顔であり続けている。

そんな渋谷の表玄関に、かつて路面電車が乗り入れていた。開業以来地上を走っていた山手線が1920年に高架化して現在の形になった。それを受けて1923年、当時の東京市電青山線が高架をくぐってハチ公前広場に乗り入れたのだ。



渋谷〜須田町「路面電車」の廃線跡には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

路面電車の廃線跡には何がある？

といっても、その当時はまだハチ公の銅像はない。ハチ公が渋谷駅前で主人を待つようになったのは1927年頃からで、銅像の落成は1934年。ハチ公のなかったハチ公前広場に市電が乗り入れたのである。

そしてこの路面電車の乗り入れが渋谷の町のさらなる発展の起爆剤になる。渋谷駅前を起点に、東京の東西を結ぶ大動脈。市電、のちの東京都電の9系統と10系統だ。どちらも都電40系統の中では“ドル箱”だったのだとか。

いったい、どんなところを走っていたのか。今回は、50年以上前の1968年に廃止された10系統の跡を辿ってみようと思う。

ハチ公前から出発…と思いきや？

……と、ハチ公前から話をはじめたものの、戦後はヤミ市がひしめいた渋谷駅西口。いつまでもそこを路面電車が走るわけにもいかなかったのか、1957年には都電のターミナルはハチ公前から東口に移設されている。

その場所は、ちょうどヒカリエとスクランブルスクエアに見下ろされ、真上には地下鉄銀座線の高架ホームのある渋谷駅東口広場。都バス乗り場がそっくりそのまま都電乗り場だったと理解すればわかりやすい。

ちなみに山手線の高架を挟んだハチ公側、西口は都バスではなく東急バスだ。かつて西口からは東急田園都市線の前身・玉川線が走っていた。東は都電で西は玉電。その棲み分けが都バスと東急バスにも引き継がれているのだろうか。

青山通りを北東へ

もともと都電は渋谷駅からまっすぐ宮益坂を登っていた。が、1957年に乗り場が東口に移されたタイミングで、宮益坂下から銀座線の高架をくぐって渋谷警察署前の青山通りをぐるりと迂回するループ線を通るようになっている。

ループ線がもとのルートに合流するのは宮益坂上だ。そのまま北東に向かって、青山通りの上を走ってゆく。

ほどなく右手には青山学院大学が見え、その向かいには国連大学がある。この場所には都電の青山車庫前という停留場。その名の通り、都電の車庫があった駅だ。その車庫の跡地が国連大学になっている。

ちなみに青山学院大学がこの地にキャンパスを構えたのは1883年のことだ。路面電車は1906年に開通しているから、それよりも20年以上前ということになる。

渋谷、そして青山通りの雰囲気を形作るのに大いに貢献している青学は、路面電車と比べてもこの町の大先輩なのである。

原宿ではない？ もうひとつの“明治神宮前”

青学の少し先、骨董通りとの交差点には南青山五丁目の停留場があった。その当時は骨董通りにも路面電車が走っていたが、いまではもうまったくその面影は残っていない。

そしてほどなく表参道交差点。都電の停留場の名は、「明治神宮前」だった。

明治神宮前というと、原宿駅前の地下鉄千代田線の駅の名が思い浮かぶ。地下鉄の明治神宮前駅が開業したのは1972年で、もちろん都電の廃止後だ。同じ名前を少し離れたところにとは、ちょっとややこしいような……。

が、そもそも表参道は明治神宮の参道であって、その入口にあたるこの場所に明治神宮前、よく考えてみれば何らおかしなことはない。

なお、路面電車の開業時にはまだ明治神宮は存在しない。はじめは青山六丁目という名で、明治神宮創建後の1922年に明治神宮前に改称している。

いずれにしても、いまの表参道交差点もその前後の青山通りも、まったく“神宮前”の霊験あらたかな雰囲気などはなく、ザ・青山、ザ・表参道。

青山一丁目の交差点へ

そのまま都電のルートを辿ってゆくと、北青山三丁目・南青山二丁目と続き、このあたりからは神宮外苑が左手に見えてくる。

外苑のいちょう並木の前を通ったら、青山一丁目の交差点。ここには北青山一丁目の停留場があった。地下には地下鉄の青山一丁目駅である。

渋谷駅前から続く、天下の青山通り、国道246。どの区間だけを切り取っても、人波は途切れず車道にもクルマがひっきりなしに走っている。中央分離帯のあたりに都電が走っていたのだろうか……などと思いを巡らしてみる。

これほど交通量の多い町中を、よくぞ都電も走れていたものだ。

もちろんクルマが普及するまで、また地下鉄が開通するまでは路面電車が市民の貴重な足だった。ただ、いまの青山の町には、いささか牧歌的な路面電車のイメージはいかにもそぐわない。

路面電車が現役だった頃の青山の雰囲気は、いまとはだいぶ違っていたようだ。

オリンピックで一変した風景

そもそも明治神宮ができる以前、神宮外苑の一帯は陸軍の練兵場だった。青山も原宿も渋谷も都心から外れた郊外の町。東京オリンピックをきっかけに道路が拡幅されて舗装も整い、風景を一変させたのだ。

そして都電の走るルートにも大きな変化があった。

もともと10系統は青山一丁目の交差点からもそのまま青山通りを東進し、赤坂見附を経て三宅坂で内堀通りを左に折れていた。

しかし、オリンピックを控えた道路工事に伴って、政府当局が東京都に都電の一部区間の軌道・架線撤去を申し入れ。事実上の廃止通告だった。

それを受けて、1963年に都電10系統はルートを大きく変更することになる。青山一丁目の交差点で左に曲がる。東に赤坂御用地、西に神宮外苑の外苑東通りを走って信濃町駅前で中央線の線路を跨ぐようになったのだ。

このルートは路線名では“信濃町線”。青山線と同じく1906年に営業を開始した路線である。

創価学会総本部は“後輩”

信濃町駅前を過ぎると、慶應大学病院や創価学会総本部の前を通ってゆく。

慶應病院は大正時代の開設以来この場所にあり、創価学会総本部は1953年から信濃町。つまりどちらも路面電車の方が先輩だ。

1904年に開業した青山線や渋谷線。その昔から、東京の町の移り変わりを見守っていたのである。

靖国神社と日本武道館へ

四谷三丁目交差点で右折して、新宿通りを東に少し。四ツ谷駅を目前にして左に曲がって外堀通りを少し走り、市ケ谷駅前で線路と外堀をまとめて跨ぎ、靖国通りへと入ってゆく。

ほとんどの主要な交差点のたびに停留場があった。地下鉄などと比べても細かく刻んで停まってゆくのが路面電車の本領発揮。都電現役時代の東京の人々は、いまと比べても“駅から歩く”機会は少なかったのかもしれない。

1963年以前の旧ルートと合流する九段坂上の交差点。この場所には九段上の停留場があった。靖国神社の境内がすぐ北に広がっている靖国通りを、九段上から下ってゆけば九段下。右手には日本武道館のたまねぎが見えて、左には靖国神社の大鳥居。

靖国神社は明治初期も初期、1869年に創建された。日本武道館はオリンピックにあわせて1964年の落成だ。

都電はジャマもの扱いされた？

1966年にはビートルズの日本公演で大賑わい。都電10系統の廃止は1968年だから、武道館に都電で向かったビートルズファンもいたのだろうか。

ただし、このときすでに地下鉄東西線九段下駅は開業していた。ビートルズの日本公演は、ちょうど公共交通の主役が路面電車から地下鉄へと移り変わる時代の出来事だったのである。

九段下の交差点を過ぎると、首都高の高架が頭上を通る俎橋(まないたばし)へ。俎橋は日本橋川に架かる橋で、いまもちゃんと流れを見ることができる。首都高は都電廃止の前年に開通した。地下鉄だけでなく高速道路も路面電車と入れ替わるように首都・東京に現れたのだ。

オリンピックに前後して、大きく変わりつつあった東京の都市景観。路面電車は、すでにすっかりジャマもの扱い、過去の遺物になっていたのかもしれない。

古書の町こと神保町へ

九段下から首都高をくぐれば、靖国通りは“古書の町”神保町に入ってゆく。

都電最後の年、1968年には“神田カルチェラタン闘争”と呼ばれる学生闘争が起こっている。明治大学や日本大学など多くの大学が並んでいた神田・駿河台一帯は人呼んで“日本のカルチェラタン”。都電が学生運動に巻き込まれることもあったのだろうか。

三省堂書店の新しいビルを横目に靖国通りをさらに進むと、スポーツ用品店の集まる小川町。そして淡路町を経て靖国通りと中央通りが交わる須田町交差点にやってくれば、都電10系統は終点を迎える。

終点・須田町の停留場

須田町の停留場は、もともと須田町交差点ではなく少し北、中央線の高架沿いにあった。国鉄万世橋駅前だ。

都電の東西南北の大動脈がクロスし、駅前広場には“軍神”広瀬武夫中佐の像が建つ。その昔、神田須田町は東京随一の繁華街だったという。

路面電車の停留場が万世橋駅前から須田町交差点に移転したのは、関東大震災後のことだ。

復興計画で靖国通りが整備され、中央通りとの交差点が新たな要衝になった。加えて震災を契機に郊外移転も進む。渋谷が東京を代表する繁華街として発展するのも、震災がひとつのきっかけになったという。

路面電車の代わりになったモノ

“ドル箱”都電10系統も、遡れば震災後の郊外移転が影響したといっていい。

さらに、関東大震災は自動車の有用性を広く認識させた。震災後の焼け野原、小回りのきく自動車での輸送が注目されて、その後のクルマの普及につながったのである。

東京の路面電車の全盛期は、戦後になってからだという。東京の人口が爆発的に増加し、山手線と接続するターミナルは都電との乗り換え客で賑わった。しかし一方で、道路整備も進んでクルマが増加する。

そうなれば、都電は渋滞するクルマに囲まれて身動きが取れず、なんてこともあったに違いない。そうして東京から路面電車は姿を消した。

郊外移転とクルマの普及のきっかけになった関東大震災。路面電車の全盛期と、終わりの時代のはじまりだったということなのだろうか--。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）