スピッツの名曲「楓」を原案にしたオリジナルラブストーリー『楓』。監督を務めたのは『世界の中心で、愛をさけぶ』（04年）などで知られる行定勲。性格も生き方も異なる一卵性双生児の兄弟を、福士蒼汰が一人二役で演じた。

【画像】映画『楓』の特別カットを見る



福士蒼汰 撮影＝深野未季

脚本を読んで曲への想いが一層深まった

──スピッツの「楓」が映画化されると聞いて、どう思われましたか。

スピッツさんは“青春”を感じる曲が多く、世代を問わず愛されています。僕も、懐かしいのに古くないところが好きで、「楓」はカラオケでもよく歌っていました。

その名曲が映画になると聞いた時は驚きましたが、抽象的な表現が多い「楓」という歌がどう映像化されるのかには、強く興味をもちました。

──脚本を読んで、曲に対する気持ちは変わりましたか？

本作は、僕が演じた双子の兄弟、須永涼・恵と、そして恵の恋人だった木下亜子（福原遥）のラブストーリーです。脚本を読んだあとにあらためて歌詞を読むと、まるで答え合わせをしているような部分がいくつもありました。たとえば、歌詞にある“かわるがわるのぞいた穴”というフレーズ。カラオケで歌っていた時は、恋人同士が交代で望遠鏡を覗いているイメージだったんですよ。でも、涼と恵が“かわるがわる”自分たちの未来をカメラのファインダー越しに覗いている姿にも重なって見えてきて、曲への想いが一層深まりました。

「演じ分けなくていい」と言われた一人二役

──性格の異なる一卵性双生児を演じるにあたり、何を意識されましたか？

一人二役というと、いわゆる俳優としての見せ場ですよね（笑）。でも、監督からは「演じ分けなくていい」と言われていたんです。僕自身も形式的に演じ分けるのではなく、涼と恵が歩んできた人生や価値観の違いが、自然と滲み出るようにしたかったんです。不器用でコツコツ努力を重ねる涼と、好奇心旺盛で何でも器用にこなす恵では、きっと交友関係も得意なことも違ったはずです。学生時代、涼は後ろのほうにいる子で、恵はリレー選手に選ばれるようなタイプだったのだろう……、と想像を膨らませていくうちに、歩き方や視線の置き方が自然と変わっていきました。

監督から「自由に演じていい」と言っていただけたので、双子の子ども時代から現在までの“時間の積み重ね”を身体に落とし込み、その延長線上を生きることだけを大切にしました。

ただ、声の出し方だけは、涼のときはトーンを下げて低く、恵のときは喉仏の位置を少し上げて、逆にトーンを高めに、という違いを意識して演じています。

「浅野忠信さんに影響を受けて…」

──涼のカメラ遣いなどは、まるでプロのようでした。

ありがとうございます。実は、あれほど本格的なカメラを触ったのは初めてで（笑）。無意識でカメラを扱えるような、いわば“慣れた手つき”に見えるように、撮影前にカメラをお借りして、毎日撮って操作に慣れました。とにかく、「涼・恵として生きる」という、無意識の意識を大事にすることだけを考えていたので。

──「無意識の意識」とは、監督からのリクエストだったのでしょうか。

いえ、以前『湖の女たち』（24年）で共演させていただいた、浅野忠信さんの影響が大きいです。浅野さんは、どこから芝居が始まっているのかわからない“スイッチのない演技”をされる方で、その自然さに感動したんです。

役を決め込みすぎず、自分の感情が動くままに任せるという芝居が自分には合っていると気付き、やってみようと思うようになりました。

──福原遥さんとは、お二人で役作りについて話すこともあったそうですね。

「（福原さんが）あるシーンで悩んでいる」と聞いて、電話で本読みもしました。

福原さんが迷いなく演じられれば、相手役である僕の芝居にもきっと良い影響があるだろう、という“打算”も少しありましたが（笑）、俳優同士だからわかりあえる部分もあったと思いますね。

──最近は海外作品への出演も増えています。今後挑戦したいジャンルの映画はありますか？

出演する作品のジャンルには、正直あまりこだわりはありません。ただ、海外作品でも日本の作品でも“役として生きる”ことは同じです。どの作品でもしっかり “生きられた”と思えるよう、これからも向き合っていきたいです。

深野未季＝写真

菊池陽之介＝スタイリング

永野あゆみ＝ヘアメイク

衣装協力：マーカ、ジョンロブ、その他スタイリスト私物

ふくし・そうた 1993年、東京都生まれ。2011年俳優デビュー後、同年『仮面ライダーフォーゼ』でドラマ初主演。23年『THE HEAD』Season2で海外作品デビュー。アクターズ・ショート・フィルム4『イツキトミワ』（24年）では、監督にも初挑戦した。公開待機作に韓国ドラマ『恋の通訳、できますか？』（Netflix）、台湾映画『花臉猫：修羅道』（26年秋以降台湾にて公開予定）などがある。

INTRODUCTION

スピッツの楽曲「楓」を原案に、行定勲がメガホンをとった作品。「楓」は、スピッツの8枚目のアルバム『フェイクファー』（98年）に収録され、後にシングルカットされた名曲。主題歌にも採用されているが、劇中ではロックバンド SUPER BEAVER の渋谷龍太と、シンガーソングライター十明（トアカ）によるカバー版「楓」も印象的な場面で流れる。対照的な性格の双子の兄弟を演じる福士蒼汰の一人二役、そして芸歴20年を迎えた福原遥が見せる繊細な役づくりも大きな見どころ。

STORY

天文が趣味の須永恵（福士蒼汰）と恋人の木下亜子（福原遥）は、幸せな日々を送っていた。しかし亜子が一緒に暮らす恵の正体は、実は彼の双子の兄・涼だった。恵は1カ月前、ニュージーランドでの事故によりこの世を去っていたのだ。事故のショックで混乱している亜子を思い、弟のフリをして寄り添う涼。二重の生活に戸惑いながらも、明るくまっすぐな亜子に惹かれていき、やがて涼にとっても、亜子はかけがえのない存在になっていく。しかし亜子にもまた、涼に明かせない、ある“秘密”があった――。

STAFF & CAST​

監督：行定勲／脚本：郄橋泉／原案・主題歌：スピッツ「楓」（Polydor Records）／出演：福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗、大塚寧々、加藤雅也／2025年／日本／120分／配給：東映、アスミック・エース／©2025映画『楓』製作委員会

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）