きょう12月29日に31歳の誕生日を迎えた秋篠宮家の次女・佳子さま。今年は、紀子さまとともに公的な活動に臨む姿も目立った。二人揃ってのお出ましが増えた背景とは？ 秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が読み解く。

【写真多数】着物姿で“絶妙な距離”をとられる紀子さまと佳子さま、ピンクのワンピースで家族とあいさつを交わす若かりし頃のお姿も…この記事の写真をすべて見る

◇◇◇

「緑は、私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、様々な生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています」

秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまは12月15日、東京都港区の明治記念館を訪れ、緑豊かなまちづくりに貢献する市民活動や企業などを表彰する「みどりの『わ』交流のつどい―都市の緑三賞表彰式―」に出席し、冒頭のようにあいさつした。「緑の都市賞」「緑の環境プラン大賞」「緑化技術コンクール」各賞を受賞した団体の代表者らが表彰されると、佳子さまは拍手を送り、祝福していた。



2025年6月、ブラジル公式訪問を終えて帰国された佳子さま ©時事通信社

ブラジルを公式訪問、得意の手話も

今年の佳子さまは、実に多忙だった。日本とブラジルとの外交関係樹立130周年の節目にあたり、今年6月4日から17日まで、ブラジルを公式訪問している。首都ブラジリアやサンパウロ、リオデジャネイロなど8都市を回り、日系人やブラジルの人たちと交流を深め、行く先々で喜びをもって迎えられた。

また11月には、4年に1度開かれる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」の開会式や閉会式などに出席した。全日本ろうあ連盟非常勤嘱託職員の佳子さまは、得意の手話で選手たちを激励するなど、日本では初めての開催となった大会を大いに盛り上げていた。

戦後80年の大きな節目である今年8月、佳子さまと母親の紀子さまは一緒に、広島県を私的に訪問し、「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子(さだこ)さんの生涯を描いたミュージカルを鑑賞している。これは、アメリカ・ハワイ州の子どもたちによるミュージカルで、1945年8月6日の広島への原爆投下により2歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった禎子さんが、平和への祈りなどを込めて病床で折り鶴を作り続けた姿や友人たちとの絆を描いたものだ。

その翌日、二人は雨の降る中、広島市の平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑に供花し、拝礼した。その後、平和記念公園にある「原爆の子の像」を見学し、同じ市内にある広島原爆養護ホーム「舟入むつみ園」を訪問、佳子さまと紀子さまは入所者たちと懇談を行っている。

紀子さまと佳子さま、二人での公的な活動が急増

今年10月、二人は香川県を訪れている。高松市の大島にある国立ハンセン病療養所「大島青松園」の納骨堂で白い花束を供え、慰霊碑に深々と拝礼した。続いて、入所者と懇談した二人はしゃがみ込むようにして一人一人に歩み寄り、「お身体を大事になさってください」などと、優しく声をかけていた。佳子さまが香川県を訪れるのは初めてのことだった。

高松港から約8キロの瀬戸内海に浮かぶ大島は、全国に13ある国立ハンセン病療養所の一つで、島全体が療養所となっている。報道によると、10月1日時点の入所者は29人で、平均年齢は87・8歳と高齢化が進む。上皇ご夫妻は、全国のハンセン病療養所に何度も足を運んだが唯一、同園には訪問できなかったという。二人は、上皇ご夫妻の思いを受け継ぐ形で、「大島青松園」を訪れたようである。

国際親善の舞台での活躍、それに、国内での様々な公的な活動の取り組みなど、この一年、精力的に活動した佳子さまだったが、母親の紀子さまと二人での公的な活動などが増えたことに、私はなによりも注目している。これまで多くなかったその光景から、“大きな変化”がみてとれるからだ。

「誹謗中傷があったことを、私もとても悲しく感じていました」

話は少し遡るが、佳子さまの姉・小室眞子さんは2021年10月26日、大学時代の同級生、小室圭さんと結婚し、一般国民となった。その際、佳子さまは、次のようなコメントを発表している。

〈《姉は、これまでもこれからも、自分にとってとても大切な存在です。一緒に楽しい時間を過ごせましたし、姉がいてくれたおかげで救われた気持ちになったことが多くありました。心から感謝しています。（略）結婚に関して、誤った情報が事実であるかのように取り上げられたこと、多くの誹謗中傷があったことを、私もとても悲しく感じていました。そのような中でも、姉と小室圭さんがお互いに支え合う姿を近くで見てまいりました。本日、2人が結婚できたことを嬉しく思っております》〉

同じタイミングで秋篠宮さまと紀子さまとも感想を発表しているが、下記のような際立った違いを見せていた。

皇室としては類例を見ない結婚

〈《本日、私たちの長女眞子は結婚いたしました。最初に結婚をすることについて公表して以降、私たちにとって予期していなかった出来事が起こりました。このことについて、私たちの周りからも種々の示唆をいただくとともに、心配する声や反対する声が寄せられました。また、皇室への影響も少なからずありました。ご迷惑をおかけした方々に誠に申し訳ない気持ちでおります。（略）今回、皇室としては類例を見ない結婚となりました。しかし、そのような中にあっても静かに見守って下さった方々、そして直接的・間接的に応援をして下さった方々に深く感謝申し上げます》〉

眞子さんたちは、2017年9月、婚約内定の記者会見を行った。幸せいっぱいの眞子さんだったが、その後、小室圭さんの母親の金銭トラブルが発覚し、二人の結婚も延期された。金銭トラブルは解決されないまま、結婚問題は迷走を続け、前述のように秋篠宮ご夫妻にまで、眞子さんたちの結婚を、《心配する声や反対する声が寄せられ》るまで、混迷を深めていく。

結婚が決まった直後の記者会見で、「私たちにとって結婚は、自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択でした」などと、述べた眞子さんだったが、そんな姉を、最後まで応援したのが佳子さまだった。

別邸への引っ越しで「親子不仲」説がささやかれたが…

2019年2月、秋篠宮邸の増改築等工事に伴い、ご一家は宮邸に隣接する、鉄筋コンクリート3階建ての御仮寓所に移り住んだ。工事が終わり、秋篠宮ご夫妻と長男の悠仁さまは、新しい宮邸に戻ったが、現在に至るまで、佳子さまはそのまま別棟で暮らしている。

こうしたもろもろの経緯もあり、秋篠宮ご夫妻と佳子さまとの「親子不仲説」などが、週刊誌等で、あれやこれやと取りざたされたこともあった。しかし、ご一家と親しい関係者は、「佳子さまとご両親は、仕事の連絡や対面での相談などを頻繁に行っています。佳子さまとご家族はスープの冷めないほどよい距離に暮らしていて、仲が悪いことは決してありません」と、否定している。

佳子さまの仕事ぶりを高く評価

〈《娘が成人してから10年ほど経つわけですけれども、その間、いろいろな依頼をされることも多くなってきています。娘の様子や、話を聞いていると、その一つ一つを非常に大事にしながら、一生懸命取り組んでいるということがよく分かり、喜ばしく思っています》〉

今年11月30日で、秋篠宮さまは60歳、還暦の誕生日を迎えた。これに先立って東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見が行われたが、今年一年の佳子さまを振り返りながら、前述したように、殿下は佳子さまの活躍をとても高く評価していた。

同じ会見で、今年9月、成年皇族となったばかりの皇位継承順位第2位の長男、悠仁さまへの期待を尋ねられ、「一つ一つを大切に思いながら、丁寧に取り組んでほしいと思っています」と、述べており、まるで、姉の仕事のやり方を見習ってほしいと、悠仁さまにアドバイスしているかのような殿下の返答だった。

2024年9月、誕生日にあたり宮内記者会から、佳子さまの公的な活動などについての感想を求められた紀子さまも、《次女の佳子は、この一年も国内外でさまざまな公的な仕事をしてきました。そのひとつひとつに心をこめて携わり、頑張っている姿を頼もしく思っております。そして経験を重ねる中で、彼女らしいものの見方を育み、新たな視点を持ちながら自分の考えをしっかりと持って取り組んでいる様子、いろいろなことを考え、どのような仕事にも丁寧に臨んでいる姿を見て、刺激を受けたり学んだりしています》と、文書を綴り、やはり佳子さまの仕事ぶりを高く評価していた。

「働く女性」の先輩としての紀子さま

2019年春、佳子さまは国際基督教大学を卒業し、本格的に公的な活動をスタートしたもののコロナ禍によって仕事は激減した。頼りとしていた姉の眞子さんも結婚でアメリカで暮らすようになり、一人でいろいろ悩む日々もあったかもしれない。そんな中、いま、多数の公的な仕事をこなす佳子さまは、「働く女性皇族の先輩」として紀子さまからあらためて学びを得ているようにも映る。それが、二人揃っての地方訪問などの増加につながっているのではないか。

この秋の記者会見で、佳子さまのご結婚について話し合われているか、尋ねられた秋篠宮さまは、「結婚については特にありません」と、答えている。

2025年、佳子さまと紀子さまの仲の良い親子の姿が見られたが、結婚がまだ先だとすれば、2026年は、二人の公的な活動などの機会がさらに増えるかもしれない。来年は、今年以上に、国内だけでなく、国際親善の場でも、笑顔あふれる佳子さまの華々しい活躍が、大いに期待できるだろう。

（江森 敬治）