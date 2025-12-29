〈東京のデザイナーから“北海道のハンター女子”に…「ジビエの美味しさに開眼した」30代女性がジョブチェンジを遂げるまで〉から続く

熊をはじめ鹿や猪などの獣害が深刻化している。気候変動による食糧不足、猟師不足、里山の過疎化などの逆境の中で、頼もしい女性猟師たちが奮闘中！（全4回中の2回目／続きを読む）

メインとするのはくくり罠

「東京で通信系の営業として働いていましたが、精神的に疲れ切った頃、茨城の祖父が亡くなったんです。移住して、畑を継ぐことにしたんですが、猪に落花生を食い荒らされてしまって」



畑でさつまいも「紅はるか」を収穫するNozomiさん ©深野未季／文藝春秋

2018年、Nozomiさんは狩猟免許を取り駆除活動を開始。

「獣害に苦しむ近隣の皆さんに『ありがとう。怪我しないようにな』と声をかけられ、お役に立てることを嬉しく思います」

彼女がメインとするのはくくり罠。しかし、苦労して獲った猪が流通に乗ることはない。

「東日本大震災の原発事故の影響で、茨城の猪肉は今も出荷制限されています。でも、私のYouTube『Nozomi's狩チャンネル』が猟師を志す方の参考になれたら」

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）