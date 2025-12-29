〈「きっかけは夫の一言で…」ヒグマを仕留めた凄腕ママハンターが語る“私が狩猟を続ける理由”〉から続く

熊をはじめ鹿や猪などの獣害が深刻化している。気候変動による食糧不足、猟師不足、里山の過疎化などの逆境の中で、頼もしい女性猟師たちが奮闘中！（全4回中の4回目／最初から読む）

【画像】箱わなの様子を見に行くハンター姉妹、カウンターでの接客姿も…中垣夏紀さんと十秋さんの写真をすべて見る



中垣夏紀さん（左）と十秋さん ©深野未季／文藝春秋

生捕りのジビエ料理を提供

「ジビエ肉は鮮度が第一」。全国のジビエ愛好者を唸らせているのが奈良県吉野郡十津川(とつかわ)村の中垣夏紀さん、十秋さん姉妹だ。

「私たちは鹿や猪を山で殺さず、生捕りにして、私たちの食肉処理施設に運びます。衛生管理の整った場所で処理から血抜き、内臓摘出まで10分以内。肉に臭みは一切ありません」（夏紀さん）

ジビエレストラン「まると」を開業したのは2022年。同店は会員制（募集停止中）だが、奈良市の「じびえ井田」で姉妹のジビエ肉を堪能できる（金土のみ。要予約）。「農作物被害を抑えるために猪や鹿をお肉にした過程など、ジビエの背景を伝えたい」（十秋さん）との思いが強く、姉妹もカウンターに立つ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）