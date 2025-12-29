厚さ12mmの極薄ウォレット。「ELEMENT CARD WALLET」はミニマリストの新たな選択肢

スマホ決済やクレジットカードが当たり前となった昨今、必要最低限のカードや数枚のお札だけを収納できる、薄型財布やコンパクトウォレットを持ち歩く人が増えています。

軽くて薄いほど持ち歩くのには便利ですが、大切なカードを持ち歩く財布だから耐久性や防犯性は欠かせませんし、支払い時にもたつかないようスムーズにカードを取り出せる扱いやすさも大事ですよね。

米国のバッグブランド・EVERGOODS（エバーグッズ）から発売された「ELEMENT CARD WALLET」（1万1550円）は、そんなミニマリストの理想にピッタリの超薄型ウォレット。スマホと重ねてインしても、厚さは12mm以下だからポケットが野暮ったく膨らんでしまうことはありません。

財布の構造は名刺入れのようなシンプルな二つ折りタイプで、1〜2枚のカードを収納できる斜めにカットされたクイックアクセス・スロットが二つ、1〜3枚のカードを収納できるカーゴポケットがひとつあり、全体で4〜7枚のカードを収納できる設計。

深さのあるカーゴポケットには、カード以外にも現金、レシート、チケット、カギ、AirTagなどを収納することが可能です。

二つ折りの構造だと中のカードが飛び出してしまわないか心配になりますが、開閉部には強力なネオジウムマグネットが仕込まれていて、ピタッと閉じるため勝手に財布が開いてしまう心配はナシ。それでいて、開けるときはスムーズに開くため支払いはスマート！

生地には耐久性にすぐれた独自開発のテキスタイルが使われていて、多少ハードに使っても大丈夫！ 防水性も備えているので雨で中身が濡れてしまうこともありません。

また、レーザーカットと高周波溶着によって作られており、糸や縫い目がないため、圧倒的な薄さを実現。最も厚い部分でも12mmしかないので、ワイシャツのポケットにもすっぽり収まります。

なお、全体のサイズも10.5×6.5cmとカードをひと回り大きくしたくらいのサイズ感で、重さもわずか27.2gのため、スマホやカギと一緒にポケットイン！ 気軽に手ぶらで出かけることができます。

ミニマルな財布に合ったシンプルなデザインで、カラーはブラックのみ。内側のアクセス・スロットの部分には、ブランドロゴが控えめに配置されています。

パンパンの財布や膨らんだポケットは、だらしない印象を与えてしまう可能性も。日常的にスマホ決済やクレジットカードを使っている人は、普段使わないカードや貯まったレシートなど財布の中をスッキリ断捨離して、極薄ウォレットデビューしてみては？

