犬が引っ張るのは「しつけができていない」からではない

散歩中にリードをぐいぐい引っ張ってしまう犬を見ると、「しつけができていないんだ」と誤解されることがあります。

しかし、「引っ張り＝しつけ不足」というのは、実は誤解なのだというのを知ってほしいのです。

犬が引っ張るのには必ず理由があり、次のような理由が多いケースとしてあげられます。

早く匂いを嗅ぎたい 興味のあるものに近づきたい 首にかかる刺激から逃げたい

といった自然な探索欲や期待感、そして盲点として「首にかかる刺激」が引き金となり、行動を引き起こしている場合があるのです。

つまり、引っ張り行動は「悪い行動」ではなく、犬の気持ちがそのまま現れているだけ。

決して犬は、飼い主を困らせようとしているわけでもなければ、しつけの問題ではないのです。

犬の引っ張りが強化されてしまう理由

犬の行動は「結果によって強化される」という行動の原理があります。

引っ張る → 前に進める → 匂いに近づける → 楽しい

この流れが何度も積み重なると、「引っ張れば前に行ける！」と犬が学習してしまいます。

これを 「強化の連鎖」 と呼び、意図せず引っ張り行動を強めているケースが非常に多いのです。

また、次のようなケースもよくあります。

飼い主が早歩き 止まると怒られる、急かされる 匂い嗅ぎを制限される

このような状況が続くと、犬は“落ち着いて歩く余裕”を失い、結果として引っ張りが増えることも少なくありません。

つまり、引っ張りには 犬の感情・環境の影響が深く関わっているということを、念頭に置いておきましょう。

優しい対処法：犬の気持ちに寄り添うことが第一歩

引っ張りを改善したいときは、 「引っ張らないと前に進める」を学んでもらうことが大切です。

ただし、強く叱る必要はありません。むしろ逆効果です。

今日からできる対処法を紹介します。

1.犬が引っ張ったら一度立ち止まる

「引っ張る＝進めない」と学ぶ。

2.リードが緩んだら進む

「緩める＝前に進める」と学ぶ。

3.匂い嗅ぎの時間をしっかり作る

ある程度自由を与えると、犬は精神的に落ち着きやすくなります。

4.歩くペースを犬に合わせる

常に飼い主のペースだとストレスが溜まり、引っ張りが悪化する場合も。

5.ハーネスに変更する

喉の負担が減り、安全にトレーニングできるだけでなく、首への刺激からの逃避による引っ張りにも効果的。

これらはどれも犬の気持ちを尊重しながら行える方法です。

犬に「ゆっくり歩いてもいいんだ」と伝わることで、引っ張りは自然と減っていくので、犬を矯正しようとするのではなく、寄り添うことをまずは考えてみましょう。

まとめ

犬がリードを引っ張るのは、

外が楽しくて仕方ない 気になるものを見つけた 匂いを早く嗅ぎたい 首への不快な刺激から逃げたい

など、 犬の気持ちの表れです。

そして、引っ張れば前に進めるという「結果の学習」が積み重なることで、行動が強化されているだけなのです。

飼い主は安全のために寄り添うガイド役です。

今日から少し歩き方を変えるだけで、散歩はもっと穏やかで、お互いに気持ちの良い時間になるはずですよ。