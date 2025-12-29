「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「学歴はいらないって言うわりに、大人は学歴を見てきますよね？ 実際はどっちなんですか？」※1

ぶっちゃけ学歴はいるの？ いらないの？

――今回の相談はリアルですね。おそらく世間的な本音と建前が知りたいのだと思いますが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：学歴はあればあるだけいいです。「必要ない」と言っている人の意図がまったく理解できないですし、それは自分がいい人に見られたいだけの詭弁なんじゃないかとすら思います。

よく、テレビなんかでも教育者や評論家みたいな肩書きの人たちが、「学歴なんてものがあるから子ども健全にが育たないんです」みたいなことを言っていますが、結局その人たちも高学歴で、めちゃくちゃ高学歴であることの恩恵を受けているんですよね。

そもそも、「学歴＝ダメ」なのであれば、高学歴であるその人もダメということですから、自己矛盾してるんですけどね。

――かなり手厳しいですね。もう少し詳しくお聞かせください。

びーやま：僕も学歴がないと幸せになれないとはまったく思いません。学歴なんかなくても人生は楽しくしていけます。

ただ、あるかないかで言ったら絶対にあったほうがいいのが学歴です。なぜなら、学歴があって不利になるようなシチュエーションはほとんど存在しないからです。

どんな職業であれ、場面で「早慶以上お断り」「大卒以上出禁」なんてことはないわけですよね。就職も高学歴であるほど選択肢は多いですし、ほかのことでも東大生であることが条件的な足枷になることはないわけです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）