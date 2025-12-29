¡Úº´²ì¡¦ÃæÅçµÇ°¡Û¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥ÖÁ°Áö¤Î²ù¤·¤µÀ²¤é¤¹¾¡Íø¡ÄÈôÅÄ°¦ÅÍ¡ÖËÜÅö¤Ëº¬À¤Î¤¢¤ëÇÏ¡×
¡¡12·î28Æü¡¢º´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦ÃæÅçµÇ°¡Ê3ºÐ¾å¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÈôÅÄ°¦ÅÍµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê²´4¡¦º´²ì¡¦ÃÓÅÄÃé¹¥¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Î¥Û¥·¡Ê²´4¡¦º´²ì¡¦¿¿Åç¸µÆÁ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¥Ë¥Ü¡¼¥¤¡Ê²´5¡¦º´²ì¡¦ÅìâÃ»Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:54.3¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
1Ãå¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö
ÈôÅÄ°¦ÅÍµ³¼ê
¡ÖÁ°Áö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÁ°Áö¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢Éé¤±¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éº£Æü¤ÎÃæÅçµÇ°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥óÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ³ÊÅª¤Ë¤â¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÂç¤¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æâ¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ï¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê±þ¤¨¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤ë¶¯¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÎÇÏ¤Ï½Ö»þ¤ËÀÚ¤ì¤ëµÓ¤ò»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ëº¬À¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ç¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Âç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç½Å¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï´¨¤¤Ãæ¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤³¤¦¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤âº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡¡14Àï5¾¡
¡Ê²´4¡¦º´²ì¡¦ÃÓÅÄÃé¹¥¡Ë
Éã¡§¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼
Êì¡§¥¥Æ¥£
ÊìÉã¡§Northern Afleet
ÇÏ¼ç¡§²¬¹ÀÆó
À¸»º¼Ô¡§Ãæ¿ÀËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥é¥¤¥Ö
2Ãå¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Î¥Û¥·
3Ãå¡¡¥Ó¥¥Ë¥Ü¡¼¥¤
4Ãå¡¡¥³¥¹¥â¥Õ¥¡¥ë¥Í¡¼¥¼
5Ãå¡¡¥à¡¼¥ó¥ª¥Ö¥¶¥¨¡¼¥¹
6Ãå¡¡¥À¥Î¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥·¥å
7Ãå¡¡¥Æ¥¤¥¨¥à¥Õ¥©¥ó¥Æ
8Ãå¡¡¥Õ¥§¥Ö¥¥é¥Ê
8Ãå¡¡¥Õ¥ì¥¤¥à¥½¡¼¥É
10Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥µ¥Ï¥é
11Ãå¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ï¥¤¥¢¡¼
12Ãå¡¡¥ì¥Ç¥£¥ª¥¬¥¬