全国高校サッカー選手権の道代表・北海は２９日、１回戦の大津（熊本）戦に臨む。２８日は国立競技場での開会式に出席後、都内で調整し、２年ぶり１４度目の舞台に備えた。大津には８度目出場の２００５年度大会の初戦（２回戦）で対戦し、０―４で敗れている。当時も指揮を執っていた島谷制勝監督（５６）を始め、一丸となって雪辱を果たし、前回出場した２３年度以来の全国勝利をつかみ取る。

北海が屈辱を晴らす時がきた。０５年度大会以来となる大津との対戦。前回はＪ内定者４人を擁する相手に粘りの守備で前半を０―０で折り返すも、後半６分にオウンゴールで先制されると４失点。完封負けで初戦敗退となった。島谷監督は「２０年前の生徒たちのために頑張りたいという気持ちは当然ある」と勝利への意を強くした。

大津は今年の全国高校総体で準優勝。指揮官は「北海高校として、優勝候補という壁を乗り越える必要がある」と強調した。２年前は大手前高松（香川）をＰＫ戦で破り、１９年ぶり勝利を挙げた。しかし０４年度に過去最高の１６強入りした際も、３回戦で優勝した鹿児島実に０―１敗戦。全国区の強豪には屈してきた。「出場するとか１回勝つとかではなく、本当の強豪に勝たないと」。指揮官は新たな歴史の構築へ、選手に闘志を注入してきた。

大会前には前回対戦時の映像を選手全員に見せた。ＤＦ曵地優斗主将（３年）は「体を張るとか泥くさくというのをベースに１年間やってきたが、先輩方の試合を見るとスライディングで絶対終わるとか、自分たち以上にそういう部分が見えた。先輩方が受け継いできたそういった思いも背負って戦いたい」。再確認した北海らしい魂を込めた攻防を制し、難敵を打ち破りにいく。

過度な気負いはない。曵地主将は「ボールを持たれる展開が予想されるので。守備の部分でいかに踏ん張って、ボールの奪いどころをつくって、そこから一つでも多く攻撃につなげられるか」と試合をイメージした。押されてもじれずに一発を狙い続け、下馬評を覆す。

