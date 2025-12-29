冬休み、大村湾で釣り体験はいかが？ 長崎県東彼杵町の地域おこし協力隊員、萩原大将さん（35）が「大村湾トレジャーフィッシング」を企画した。「船上からハウステンボスや西海橋を眺めて、穏やかな大村湾を楽しんで」とPRする。

長崎市出身の萩原さんは、スポーツジムやエステサロンなどを経営していた。コロナ禍の時期、顧客たちが人混みを避けて釣りに行っていたことから海の事業展開に興味を持った。海を楽しむ観光イベントができそうな東彼杵町に魅力を感じて今春、着任した。

漁師の収入アップにつなげようと、秋には漁船を使ったクルーズを実施。今回は親子による海釣りに取り組む。大村湾から西海橋をくぐり、佐世保湾に入ったポイントで海釣りをする。移動を含め約3時間のコースだ。ブリやマダイなどが釣れるという。

来年1月7〜9日は空きがある。船を出すのは（1）午前7時（2）同10時半（3）午後2時−の1日3回。料金は家族連れ一組当たり1万5000円（最大5人まで）。「60センチ以上のサワラを釣ると1000円引き」などの割引や、釣った魚の総重量でゲーム機などが当たる企画もある。釣りざお不要。予約はQRコードから。（今井知可子）