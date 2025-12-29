¡Îº´²ì¸©¡ÏÄÚ°æÁª¼ê¿å±Ë¡Ê25Ã¼«Í³·Á¡ËÆüËÜ¿·Êó¹ð¡¡Á´¾ã¥¹¥ÝÍ¥¾¡¤òÄ»À´»ÔÄ¹¤Ë¡¡¡ÖµÏ¿½Ð¤¹¼«¿®¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡10·î¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÊÁ´¾ã¥¹¥Ý¡Ë¤Î¿å±ËÃË»ÒÀÄÇ¯ÃÎÅª¾ã³²25¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î11ÉÃ15¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÄÚ°æÌ´µ±¡Ê¤æ¤¦¤¡ËÁª¼ê¡Ê20¡Ë¤¬19Æü¡¢º´²ì¸©Ä»À´»ÔÌò½ê¤Ë¸þÌç·Ä¿Í»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æÁª¼ê¤Ï¿å±ËÁª¼ê¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤Ç2ºÐ¤«¤é±Ë¤®»Ï¤á¤¿¡£¸©¤¬¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSSP¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Æ±»ÔÂ¼ÅÄÄ®¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡Ö¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡×¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢½µ5Æü¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤ÎÁ´¾ã¥¹¥Ý¤Ç¤ÏÆ±50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¶ÛÄ¥¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò½Ð¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ¤ä2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æÁª¼ê¤òÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥Á¤Î°ì¿Í¡¢ÅÄÃæ¥æ¥ê¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÝÉñ¡£¸þÌç»ÔÄ¹¤ÏÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥í¥¹¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
