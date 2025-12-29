¡Îº´²ì¸©¡Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼Ëö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¡¡SG½éV¡ÖÀèÇÚÊý¤Î¤ª¤«¤²¡×¡¡ÅâÄÅ½Ð¿È¡¢Êö»ÔÄ¹¤òË¬Ìä
¡¡ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñº´²ì»ÙÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅâÄÅ»ÔÌò½ê¤ËÊöÃ£Ïº»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¡¢10·î¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¡Ê»°½Å¸©ÄÅ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¡Î¨¾å°ÌÁª¼ê¤Ç¶¥¤¦¡ÖSGÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ëö±ÊÁª¼ê¤ÏÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±¶¿¤Î¼ÂÎÏÇÉ¿Íµ¤¥ì¡¼¥µ¡¼ÊöÎµÂÀÁª¼ê¤ÎÂ¹Äï»Ò¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÊöÁª¼ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆ±»ÙÉô¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ðÁª¼ê¤Ë»Õ»ö¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£Ëö±ÊÁª¼ê¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ëö±ÊÁª¼ê¤Ï¾Þ¶â¤Î°ìÉô¤Î100Ëü±ß¤ò¡ÖÅâÄÅ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È´óÉí¶â´ð¶â¡×¤Ë´óÉÕ¡£Êö»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÅâÄÅ»Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´¶¼Õ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡Ê¸þ°æÂç¹ë¡Ë