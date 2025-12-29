¡Ú¤à¤Ä¤´¤í¤¦2025²ó¸Ü¦¡ÛÅâÄÅ¤Î³¤´ßÀþÀ°È÷¡¢»åÅç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«
¡¡11·î¡¢À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÅâÄÅ¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£»ä¤¬²¿¤²¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÉ½¾ð¤¬¾¯¤·°ú¤¤Ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÅâÄÅ¤ÏÅâÄÅ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅâÄÅ¤Î¤ªÎÙ¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¤³¤È¤À¡£¿Í¸ý¤ÏÌó10Ëü4Àé¿Í¤Ç¡¢Ìó11Ëü3Àé¿Í¤ÎÅâÄÅ»Ô¤Ëµ¬ÌÏ¤¬¶á¤¤¡£Æ±¤¸¸¼³¦Æç¤ËÌÌ¤·¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»åÅç¤â´Ñ¸÷¤ä°Ü½»Àè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ý¡£»ä¤Î¸À¤¤Êý¤¬¡¢Î¾»Ô¤Î¶¥Áè´Ø·¸¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¡¢ÅâÄÅ¤Ç¤Î¼èºàÃæ¤Ë¶¿ÅÚ°¦¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òº´²ì½Ð¿È¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅâÄÅ½Ð¿È¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½Ð¿ÈÃÏ¤òË¬¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦¿¿´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£º´²ìÈÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂçÌ¾¤ÎÅý¼£²¼¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÅâÄÅ¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÂçÎ¦¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ»°Âç¾¾¸¶¤Î°ì¤Ä¡¢Æú¤Î¾¾¸¶¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÅâÄÅ¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ëµì¾ë²¼Ä®¤¬¹¤¬¤ë¡£»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅâÄÅ¿À¼Ò¤Î½©µ¨ÎãÂçº×¡ÖÅâÄÅ¤¯¤ó¤Á¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯11·î¤â3Æü´Ö¤Ç57Ëü¿Í¤â¤Î¿Í½Ð¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢ÅâÄÅ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¡ÖÅâË¼¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤«¤éÇÈ¸ÍÌ¨¤Þ¤Ç¤Î³¤´ßÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìó20¥¥í¡£ÅâÄÅ¤Î³¤¤ò°¦¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÍÌ¾¥À¥¤¥Ð¡¼¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î±Ç²èÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¶å½£2026¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï10·î¡¢º´²ì¡¢Ê¡²¬Î¾¸©¤¬¶¦Æ±¤Ç¥ì¡¼¥¹¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¤¬ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸³¤´ß±è¤¤¤ÎÅâÄÅ¾ë¤äÆú¤Î¾¾¸¶¤òÄÌ¤ê¡¢»åÅç»Ô¤Ø¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯ÁÛÄê¤À¡£
¡¡ÅâÄÅ¤Ë¤Ï»åÅç¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Èæ³Ó¤ò·ù¤¬¤ëÍýÍ³¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤³¤Î³¤´ßÀþ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢À¤³¦¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡³«ºÅ¤ÏÍèÇ¯10·î¡£½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£À¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Î¾»Ô¤¬¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸þ°æÂç¹ë¡Ë
