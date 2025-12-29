日本の基幹ロケット「H3」が打ち上げに失敗した。2度目となる。国内外の宇宙開発に大きな打撃を与えるだけでなく、日本の関連技術への信頼も揺らぐ深刻な事態だ。

原因究明にはかなりの時間がかかりそうで、次の打ち上げの展望は開けていない。可能な限り早期に究明し、局面の打開を急いでほしい。

H3は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が共同開発した大型ロケットだ。日本の宇宙輸送の主軸を今後20年は担うと位置付けられている。

その8号機が22日、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。日本版衛星利用測位システム（GPS）を構成する政府の準天頂衛星「みちびき5号機」を搭載していた。

飛行中に2段目のエンジンが予定より早く停止し、失敗に終わった。ロケットの上部にある衛星カバーの分離が、事故の起点になった可能性が高いとみられている。

H3への期待は高かった。政府は来年度以降、防災、通信、安全保障関連で衛星や探査機の打ち上げを計画する。

成功すれば世界初となる火星圏からの試料持ち帰りを目指す探査機も控える。完成が近い日本版GPSの構築をはじめ、スケジュールの大幅な変更は避けられまい。

国際協力における影響も懸念される。国際宇宙ステーション（ISS）への物資輸送のほか、欧州宇宙機関（ESA）の探査機を打ち上げる予定もある。

H3は今年6月に引退したH2Aの後継だ。H2Aは50号機まで打ち上げられ、失敗は1回だった。成功率は世界最高水準だったものの、費用の高さが課題とされた。

コスト半減を目指したH3は、部品や製造方法に工夫を凝らした。2023年3月の1号機打ち上げは2段目エンジンが点火せず、失敗した。

原因を調査し、対策を施した24年2月の2号機以降は成功が続いていた。それだけに今回は想定外の失敗だ。関係者に衝撃が広がっている。

コストカットに成功しても肝心の成功率が下がっては、国際競争力は得られない。

JAXAはエンジンを含むシステム全体の検証が必要とみている。これ以上の失敗は致命傷になりかねない。徹底した見直しが求められる。

ロケットの打ち上げや衛星を活用する宇宙関連ビジネスは拡大を続け、新規参入する国、企業は後を絶たない。

先行する米国と中国を追いかける日本だが、世界に誇ってきた宇宙技術に陰りが目立つ。H3と並ぶ主力の小型ロケット「イプシロン」は22年に打ち上げに失敗した後、開発が停滞している。

国産ロケットの信頼回復と宇宙産業の発展には、国に依存しない新興企業の登場と成長も欠かせない。現状では多くに失敗が続く。「生みの苦しみ」を抜け出すために、粘り強い努力が必要な時だ。