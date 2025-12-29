ÃË»Ò¡¦Ä¹ºêÆî»³¤¬V2¡¢½÷»Ò¡¦·§ËÜ¾¦¤Ï½éÍ¥¾¡¡¡ÂçÌ¶ÅÄ¤Ç¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¡¡
¡¡Âè29²óÂçÌ¶ÅÄ»Ô·õÆ»Ï¢ÌÁ²ñÄ¹´úÁèÃ¥¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂçÌ¶ÅÄ»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¤ª¤ª¤à¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÄ¹ºêÆî»³¤¬2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï·§ËÜ¾¦¤¬½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢µÜºê¡¢µþÅÔ¡¢²¬»³¤Î7ÉÜ¸©¤«¤é62¹»¤¬»²²Ã¡£ÃË»Ò54¥Á¡¼¥à¡¢½÷»Ò39¥Á¡¼¥à¤¬Í½Áª¥ê¡¼¥°¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç±É´§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ®Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡¡¡ÊµÈÀîÊ¸·É¡Ë
¡¡2°Ì°Ê²¼¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÃË»Ò¡Û¡Ê2¡ËÃÞ»çÂæ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡Ê3¡ËÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡¢ÀìÂç·§ËÜ¶ÌÌ¾¡Ú½÷»Ò¡Û¡Ê2¡Ëµ×Î±ÊÆ¾¦¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡Ê3¡ËÊ¡æÆ¡ÊÆ±¡Ë¡¢Ê¡²¬Ãæ±û
