試合終了のブザーが鳴り響くと、客席の大歓声にも負けない声量の雄たけびが東京体育館に響いた。声の主は男子の福岡大大濠。全国総体王者の鳥取城北に3点差で競り勝ち、コート上、ベンチの選手が一斉に喜びを爆発させた。

大一番を力強く支えたのは、片峯監督が「ずっとね、こつこつ真面目に一生懸命やる子たち」と評する3年生だった。スタメンには主将の勝又、司令塔役の榎木に吉岡が名を連ねるが、誰もが自らの持ち場で力を精いっぱい発揮した。

「20、30点は取られるのでは」（片峯監督）と見ていた相手エースに勝又は対峙（たいじ）。仲間とも連係して18点に抑えた。榎木は要所での得点のほか、目まぐるしく変わる流れをコントロール。吉岡は両チーム最多の20得点で貢献した。

積極的な攻守をけん引した勝又は「基本的な部分を徹底し全員で体現できた」とうなずく。2年生エースの本田や日本代表候補ともなった1年の白谷が躍動する一方、自発的にミーティングを行いコート内外でまとめる最上級生の力は大きい。

前年度覇者としての重圧を背負い、全力でぶつかってくる相手を受け止め、退け、ここまできた。榎木は「我慢の時間帯になっても絶対勝ち切れる」と言い切る。同校初の連覇と通算5度目の“冬の頂点”へあと1勝だ。 （山田孝人）