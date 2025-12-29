「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

第７０回目となったグランプリは、３番人気の３歳馬ミュージアムマイルが制した。鞍上のＣ・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝は先週の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続き２週連続のＧ１制覇。７度目の挑戦で初めて年末の大一番を勝利し、兄のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝とレース史上初のジョッキーによる兄弟制覇達成となった。２着には１２番人気のコスモキュランダ、３着には２番人気のダノンデサイルが入り、連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着に敗れた。

１２番人気のコスモキュランダが勝ち馬から半馬身差の２着に奮闘。波乱を演出した。１月のＡＪＣＣ以来のコンビとなった横山武は「例えは古いけど（９２年有馬記念を制した）メジロパーマーのように、後ろがやり合って脚を使う競馬ができればと思っていた。その通りのレースができた」としてやったりの表情だ。加藤士師も「仕方ない。ジョッキーが完璧に乗ってくれて、馬も力を出し切った」と２着惜敗でも前向きに受け止めた。

昨年春に弥生賞ディープ記念を勝ったのを最後に勝利からは遠ざかっているが、その後も中山では重賞で好走している。さらに今回は初めてブリンカーを装着。その効果は絶大だった。トレーナーは「やっぱり東京より中山なんだよ。全然違うもの、競馬っぷりが。これだけのメンバーの中に入って２着に来るんだし、やっぱり力がある」と実力を再認識していた。