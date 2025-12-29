「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

第７０回目となったグランプリは、３番人気の３歳馬ミュージアムマイルが制した。鞍上のＣ・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝は先週の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続き２週連続のＧ１制覇。７度目の挑戦で初めて年末の大一番を勝利し、兄のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝とレース史上初のジョッキーによる兄弟制覇達成となった。２着には１２番人気のコスモキュランダ、３着には２番人気のダノンデサイルが入り、連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着に敗れた。

偉業達成はならなかった。史上初の牝馬による連覇が懸かっていたレガレイラは４着に終わった。道中は勝ち馬の直後で脚をためる形。直線は馬群を割って一気に襲いかかったが、差し切るまでにはいかなかった。史上最多となる６１万２７７１票を集め、単勝オッズは３・３倍。堂々の１番人気として主役を張ったが、結果を残せなかった。

狙い通りの策も、一つの誤算が勝負の明暗を分けた。「ずっと勝った馬の後ろにいて、少しは掛かった」とルメール。ミュージアムマイルに狙いを定めていたのだから、作戦としては問題なかった。ただ「直線に入って緩い馬場で、エンジンが掛かるのが遅かった」と悔しい顔で敗因を分析。週半ばに降った雨と、開催最終週で傷みが進んだ馬場は想定外だった。

木村師は「期待に応えられず、応援していただいたファンの皆さまにおわび申し上げます」とコメント。敗因については「良馬場の発表でも柔らかめの馬場で、ちょっと脚を取られるような感じがありました。そこのロスは大変だったと思います」と振り返った。