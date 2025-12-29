µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É²ÃÆþ¸åàºÇ°á¤Î£²ÆÀÅÀ¤ÈÂçÉÔ¿¶¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¼ºÇÔ¤Î±Æ¶Á¤«
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤à¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï£²ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤âÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¯¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Îà°ÜÀÒ¼ºÇÔá¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¤Î»êÊõ¤Ï£×ÇÕ¤Çµ±¤±¤ë¤Î¤«¡Ê£±¡Ë¡Ûµ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£µ¡½£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ç£´¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£²ÃÆþ¸å¤Ï¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢µ×ÊÝ¤Ïºòµ¨Ãæ¤ËÂåÍý¿Í¤ò¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÌ¾¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»öÌ³½ê¤ËÊÑ¹¹¡£¸¶Â§£¸·î£³£±Æü¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¡Ê£¸·î£±£¶Æü¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢¼«Ëý¤Îº¸Â¤Çº£µ¨½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç¤Ï£±¡½£±¤Î¥É¥í¡¼¤âµ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¶·â¤ÎÍ×¤À¡£·èÄêÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î·èÄêÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÂè£²Àï¡Ê£¸·î£²£´Æü¡Ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¤â£²ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Îµ×ÊÝ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£²¤½£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÊÄËë¤òÁ°¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤ä¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤ÈÊóÆ»¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤·¤¿£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£¹²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢Äù¤áÀÚ¤êÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
à½ý¿´á¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ´ü¸Â¤ò¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏµÞ²¼¹ß¤·¡¢Íè²Æ¤Î£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£