今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週はイメージしたものを形にできるなど、努力で道を開いていくタイミング。これを機に、自分の長所や持っているスキルを整理していくと良いでしょう。恋愛面は、忙しくてなかなか2人きりになれないかも。相手のペースも尊重し、仕事やプライベートのバランスが取れるようにしてみましょう。
★ワンポイントアドバイス★
家族との関係で溜まっていた思いを素直に伝えてみるといいかも。お互いに本音で語り合ってみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
