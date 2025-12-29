今日29日(月)は、九州から東北の太平洋側は晴れて大掃除日和。一方、九州から東北の日本海側は雨で雷を伴う所も。北海道は日本海側を中心に雨や雪。全国的に気温は平年より高く、積雪の多い所では雪どけが進む。雪崩や屋根からの落雪に注意。

太平洋側は晴れて大掃除日和 日本海側は落雷や急な強い雨に注意

今日29日(月)は、高気圧に覆われて、九州から東北の太平洋側は晴れるでしょう。大掃除や年末の買い物などにもよさそうです。空気が乾燥するので、火の取り扱いにご注意ください。関東も晴れますが、千葉県や茨城県など沿岸では、昼前まで雨の降る所がありそうです。





一方、気圧の谷の影響で、九州から東北の日本海側は天気が下り坂。九州北部や山陰、東北は昼前から雨雲のかかる所があり、近畿北部や北陸も夕方以降は雨が降り出すでしょう。局地的に雷を伴って、雨脚の強まることもありそうです。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。北海道は、北部や南西部では夜にかけて断続的に雨や雪が降るでしょう。夕方以降は、東部でも雪や雨の降る所がありそうです。昼間は雨の降る所が多く、路面状況が悪くなります。車の運転は十分ご注意ください。沖縄は雨が降ったりやんだりでしょう。南西諸島では局地的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に注意してください。

昼間は気温上昇 積雪の多い所では雪どけが進む

最高気温は、昨日(28日)より高い所がほとんどで、12月上旬から中旬並みでしょう。



九州から東北南部にかけて13度前後の所が多く、東北北部や北海道は5度前後の予想です。晴れる地域では日差しの温もりを感じられるでしょう。大掃除など屋外の作業もはかどりそうです。ただ、朝晩は冷えますので、昼間との寒暖差にご注意ください。ここ数日で積雪が増えた地域では、雪どけが進みます。雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。