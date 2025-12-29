◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）

第７０回有馬記念・Ｇ１（２８日、中山）は単勝３番人気の３歳牡馬ミュージアムマイルが差し切り、皐月賞に続くＧ１・２勝目を飾った。クリスチャン・デムーロ騎手（３３）＝イタリア出身、フランス拠点＝は７度目の騎乗で初勝利。牝馬で初の連覇を狙ったレガレイラ（ルメール）は差し届かず４着に終わった。

歴戦の古馬たちをなで切りにした。ミュージアムマイルは４角を１１番手で回ると、最後の直線では大外から放たれた矢のように伸びた。坂上でダノンデサイルをかわし、粘り込みを図るコスモキュランダも抜き去った。ゴールの瞬間、有馬記念初勝利となったＣデムーロは右手を高々と上げ、喜びを爆発させた。「ダノンの前でコスモがいい手応えだった。かわせるかと思ったが、いい脚を使ってくれた」と鞍上は振り返った。

馬から下りると、いとおしそうにパートナーの鼻を何度もなでた。「ドリームカムズトゥルー！ 昨年は悔しかったけど、それを晴らせて良かった」。シャフリヤールで鼻差２着に泣いた昨年のリベンジにも成功した。

１１月の短期免許取得から、２か月で３７勝を挙げた名手の腕が光った。「レース前のプランはなかった」と明かしたが、スタートしてすぐ、「強敵と思っていた」というダノンデサイルの背後を取った。４角まで離れずについていき、スムーズに外に持ち出すとフルスロットルで末脚を引き出した。

今年は拠点とするフランスで初の年間リーディングジョッキーを獲得し、充実の一年となった。Ｃデムーロは「『ザ・ロイヤルファミリー』を見て、有馬記念を勝ちたいと思ったので、すごくうれしかった。ビューティフルイヤー！」と満面の笑み。１０年にヴィクトワールピサで有馬記念を制した兄のＭデムーロに続く兄弟Ｖ。「（ミルコは）第二のお父さんみたいな存在です」とはにかんだ。

管理する高柳大調教師も「本当に力が入りました。心臓がドキドキ鳴りました」と興奮を隠せない。皐月賞に続き、２つめのＧ１をゲット。昨年の朝日杯ＦＳ２着から、一年で大きな飛躍を遂げた。「去年から成長し続けている。まだ伸びしろもあると思います」と充実ぶりに感激した。

２６年の４歳シーズンは、さらなる活躍が期待される。指揮官は「真っ白です」と今後について言及はしなかったが、選択肢が増えたのは確か。天皇賞・秋では同じ２２年生まれのマスカレードボールがＶ。年が明けると４歳になるハイレベル世代が、うま年の２０２６年を引っ張っていく。（山下 優）

◆ミュージアムマイル 父リオンディーズ、母ミュージアムヒル（父ハーツクライ）。栗東・高柳大輔厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１０戦５勝。総獲得賞金は９億６１７９万９０００円。主な勝ち鞍は皐月賞・Ｇ１、セントライト記念・Ｇ２（ともに２５年）。馬主は（有）サンデーレーシング。