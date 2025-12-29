◆りそなＢ１リーグ第１７節 レバンガ北海道９９−９２京都（２８日・北海きたえーる）

東地区３位のレバンガ北海道が９９―９２で京都に逆転勝利し、２位・千葉Ｊにゲーム差なしと迫った。３連勝で本拠地での連勝を１１に伸ばし、２０２５年の最終戦を締めくくった。２６年最初のカードとなる第１８節は１月３、４日にアウェーで川崎と対戦する。

地鳴りのような大ブーイングが北海きたえーるを包んだ。１点リードの第４クオーター（Ｑ）残り１分９秒、決まれば逆転を許す京都のフリースローに６５１０人の声が味方した。シュートは２本とも外れ、最後はリードを広げて逃げ切り勝ち。流れを呼んだ大歓声にＳＧ富永啓生（２４）は、「最後のフリースローの歓声は今までで１番だった。心の底から声が出ていたし、ファンの皆さんも一体となって、１本のシュートが外れてほしいと願えていた」。ブースターと一丸での勝利を喜んだ。

その富永はチーム最多タイの１９得点。３点シュートも４本沈め、「スリーポイントは、点数的に言ったら１点しか変わらないが、チームにもたらす勢いは間違いなく多い。大事なところで決めきるのは自分を信じて打ち切るだけ」。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）も「彼はやっぱりエリートなシューター」と絶賛した。

チームは第２Ｑ終了時点で４７―４９とビハインドから逆転勝利。ロイブルＨＣは、「ベストの内容ではなかったけど、いいリズムがあるのでカムバックもできた」。この日は水色の特別ユニホームを着用し、ホーム１１連勝を達成。ブースターと共に２５年最高の締めくくりを決めた。

（川上 晴輝）