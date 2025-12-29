2025年も残りわずかなったが、新年の訪れとともに「正月の風物詩」としてすっかりお馴染みになった箱根駅伝が幕を開ける。

102回目の大会では、総合3連覇を目指す青山学院大学の戦いぶりに多くの視線が注がれるが、過去13度の優勝を誇る名門の早稲田大学も、15年ぶりの総合優勝を虎視眈々と狙っている。

「優勝を目指して1年間努力をしてきましたが、選手たちはハードな練習に取り組み、チーム内の競争を乗り越え、非常に良い形でここまで来られたと思っています」

花田勝彦監督は12月の公開取材で確かな手応えを語ったが、その言葉通りに今季は主力が欠場する中で臨んだ出雲駅伝（10月）で2位、主力不在の戦いを強いられた全日本大学駅伝（11月）でも5位と健闘を見せた。前回大会を4位で終えた箱根駅伝でも、上位進出への期待は高い。【取材・文＝白鳥純一】

【写真】箱根路を沸かせるか…古豪・早稲田大学に入ったスーパールーキーの表情

箱根の山で“貯金”を作り総合優勝へ

今季の早稲田大は全国高校駅伝（2025年12月）で日本人最高記録を打ち立てて、区間賞を獲得した鈴木琉胤（すずき・るい）や、日本選手権3000m障害3位の佐々木哲（ささき・てつ）、先の2駅伝大会でメンバーに起用された堀野正太（ほりの・しょうた）ら、実力を備えたルーキーが加わり、選手層に厚みを増した。

「私たちの場合は、何としても往路で優勝し、5区と6区の山区間でどのくらい“貯金”を作れるのかが、総合優勝を目指す上では本当に大切です。力のある選手を起用できると思うので、勢いに乗って大手町まで駆け抜けられたらと思っています」

花田監督の思い描く必勝プラン実現の鍵を握るのが、今季は主将としてチームを率いた山口智規（やまぐち・とものり/4年）だ。

「優勝して花田監督と山口主将を胴上げしたい」

部員たちがそう口を揃え、総合優勝を目指すチームの原動力になっている主将は、自身について「決して誰かに慕われるような性格ではないと自覚している」と謙遜しつつも、「『箱根で優勝したい』という気持ちが、みんなに届いてくれたことが大きかったと思う。『自分の言動に責任を持とう』と自分を含めた4年生が目標に向けて努力し、泥臭い練習に取り組めたおかげです」とチームの現状を明かし、積み重ねた練習に自信も覗かせる。

前日に4位でレースを終えた今年の1月4日には、学生だけでミーティングを行い「優勝するチームはどんなチームであるべきか？」の思いを部員全員で語り合ったそう。1年間掲げ続けた目標達成に向けて期待も高まるところだが、そのためには前回大会でエース区間の2区を任されるも、区間12位に終わった山口の奮起も欠かせない。

エース区間で失速の主将は、雪辱誓う

自身最後の出場となる今大会でも2区での起用が濃厚な山口は、「おそらく黒田朝日選手（青山学院大/4年）やリチャード・エティーリ選手(東京国際大学/3年)は、すごい走りをしてくると思うので、どんな展開になっても、彼らと競い合えるような走りができないといけない」と雪辱を誓う。

今年は日本インカレ(6月・岡山)で 1500mと5000mの2冠を達成。ホクレン2025DC千歳大会（7月・北海道）では、5000mを13分16秒56で走破し、早稲田大学記録を18年ぶりに更新し、「攻めた走りで区間賞やトップ争いができれば……」と意気込む主将は、学生生活の有終の美を飾ることができるだろうか。

そして、往路優勝に向けてラストスパートを懸ける山登りの5区には、前回大会で区間新記録の若林宏樹（当時、青山学院大4年）に次ぐ区間2位の激走を見せた工藤慎作（くどう・しんさく/3年）が控える。

「最低でも昨年と同じくらいの結果は求められていると思いますし、あと少しで手が届きそうな区間賞や区間新記録も、狙っていきたいと思っています。

2分差なら山登りで逆転できる

メガネをかけて箱根の山を走る姿や、アニメ『名探偵コナン』の主人公・工藤新一と名前が似ていることから“山の名探偵”として親しまれる工藤慎作は、過去2回はいずれも5区を任され、1年生では区間6位。「走力も足らず、コースもしんどかった」というレースの反省を生かした前回大会は、69分31秒で激走し、チームを往路3位に導いた。

「僕は箱根駅伝だけでキャリアを終えるのではなく、『将来はフルマラソンで活躍したい』と思っています。そのためには（体内に酸素を取り込み、エネルギーを作る）有酸素能力が必要不可欠なので、特別な練習をするのではなく、平地を走るマラソンの延長として山に挑んでいくようなイメージを描いています」

2月の日本学生ハーフマラソン選手権大会（香川県）では、日本歴代4位の60分06秒で優勝。全日本大学駅伝では、8区で先輩の渡辺康幸が叩き出した日本人最高記録を30年ぶりに更新（56分54秒）するなど、実力を伸ばしてきた。

「将来を見据えたトレーニングに取り組んでいるという点で、僕は山登りを任されることに前向きですし、適性もあると思う。自分らしい走りをすることが大前提ですが、記録を塗り替えるのも不可能ではないでしょうし、2分差くらいなら逆転の射程圏内なのかなと思っています」

感動を届けられるような走りを

「箱根駅伝はものすごく大きなコンテンツですから、そこで自分が感動を届ける側になったからには、活躍したいなという思いはある。5区で他校のランナーを追い抜き、新たなレース展開を作りだしていく走りを見てもらえたら嬉しいです」

個性的な表現で抱負を語る工藤の激走で往路を終えた早稲田大学は、3日の復路・山下りを山粼一吹（やまざき・いぶき/3年）に託すことになりそうだ。

昨年も同区間を任された山粼は区間5位（58分45秒）の走りを見せるも、順位を1つ落とし、チームは4位でレースを終えた。

「個人としては目標のタイムをクリアし、想定内のレースでしたが、順位を一つ下げてしまったことは、結果としてチームのマイナスになってしまった。独特なコースなので、過去に走った経験は大きなアドバンテージになると思っています」と山粼は雪辱を誓うが、大会後に想像を超える苦しい時期を乗り越えての今がある。

凄まじいダメージを受ける山下り

「改めて振り返ると、いろいろな人から『6区を走った後には凄まじいダメージを受けるよ』と言われていましたし、それが理由なのかなと思います」

箱根駅伝で激走を見せた山粼は、大会を終えて程なくして「思い通りに走れない日々」を経験。一時は貧血によりタイムが伸びず、 Bチームへの降格も経験した。その症状は半年ほど続き、精神的にも辛い日々を過ごしたそう。

だが、練習距離を伸ばせずにいる中でも、選出外の部員が抱える上に対する熱い気持ちに触れる中で次第に復調し、再び16名のエントリーメンバーに滑り込んだ。

「不調の時も、区間賞獲得を目指して練習を続けていたことが、今となっては良かったと思います。後続との距離を少しでも離せるように出来れば57分台、少なくとも58分20秒くらいで走り抜けたいと思います」

一時はどん底を味わった下りのスペシャリストが、リベンジに燃えている。

GMO時代に縁 原晋監督率いる打倒・青山学院に燃える

「多くの力のある学校が出場しますが、私たちも力のある選手たちを起用できました」

就任4年目を迎える花田勝彦監督が、自信を持って選手を送り出す102回目の箱根駅伝は、監督にとって自身が指導に携わった選手たちだけで挑む最初の大会でもあり、これまでの真価が問われることになるだろう。

「巷では『5強』と言われていますが、やはり9回目の優勝を目指す青山学院が一番強いと思いますし、そこに勝たないと優勝はないかなと。私がGMOアスリーツの監督をさせていただいていた頃、アドバイザーを務めていただいた原晋さんの前を走り抜けて、大手町に辿り着けたらと思っていますが、まずは自分たちの実力をしっかり出し切っていくことを重視し、本番に臨みたいです」

優勝に向けて確かな期待を寄せる花田勝彦監督は、今から遡ること33年前、第69回大会（1993年）の4区で区間新記録の激走を見せ、早稲田大学は8年ぶりの総合優勝を成し遂げた。母校に戻った指揮官は、再びかつてのような歓喜の瞬間を迎えることができるだろうか。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部