モデルの安座間美優（あざま・みゅう）が２８日にＳＮＳを更新。３９歳の誕生日を迎えたことを報告した。

安座間はインスタグラムで「先日誕生日でした」と報告し、“Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ”とデコレーションされたデザートプレートを前に笑顔を見せる「コメントをくださった方ありがとうございます♡」と感謝し、「３０代ラスト！楽しむぞ」と意気込みをつづった。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「美少女戦士セーラームーンの木野まこと セーラージュピターのときから、ずっと大好きです」「若々しい、魅力的です」「ご健康とご活躍、そして歓びあふれる素晴らしい１年を心よりお祈りいたします」「これからも体に気おつけて頑張ってくださいね」などの声が寄せられている。

安座間は、沖縄県出身。２００２年に女性ファッション誌「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のミスセブンティーンに選ばれ、専属モデルに。以降、「ｎｏｎ―ｎｏ」「ＣａｎＣａｍ」の専属となり、人気モデルとして活躍した。０３〜０４年には、ＴＢＳ系特撮ドラマ「美少女戦士セーラームーン」では、木野まこと／セーラージュピター役を演じ、女優デビュー。同作で共演した北川景子、沢井美優、泉里香、小松彩夏とは現在も“戦士会”として交流があり、その様子をＳＮＳにたびたびアップしている。また、私生活では２３年９月にインスタグラムで一般男性との結婚を発表。今年６月に第１子出産を報告した。