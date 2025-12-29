◇バスケットボール ウインターカップ2025 男子準決勝 福岡大附大濠(福岡)69-66鳥取城北(鳥取) (28日、東京体育館)

大会2連覇を目指す福岡大附大濠は、1年生の白谷柱誠ジャック選手が12得点13リバウンドでダブルダブルの活躍。インターハイ王者の鳥取城北を下し、決勝に駒を進めました。

試合は第1クオーターから、エース・本田蕗以選手とルーキー・白谷選手の3ポイントシュートなどで、福岡大大濠が8点リード。続く第2クォーターでは鳥取城北が追い上げますが、この試合チームトップの20得点を記録した吉岡陽選手がコンスタントに得点を重ね、福岡大大濠優勢の37-29で前半を折り返しました。

54-52で迎えた最終第4クオーターには、白谷選手が3Pシュート1本を含む7得点と躍動し、最後は3点差で勝利しました。

チーム2位タイの12得点を記録した白谷選手は、「最初から最後まで苦しい展開が続いたんですけど、やはり誰一人下を向かず、やり続けたことがこの勝利の結果につながってきた」とコメント。

昨年の決勝カードだった、鳥取城北との一戦を振り返り、「高さもあるし、何より勢いに乗ったら止まらないようなチームだと思っていた。3クオーターには追いつかれたが、自分たちがその勢いに受け身になるんじゃなくて、逆に覆いかぶさるような形でいったのが、乗り切った要因じゃないかなと思います」と勝因を語りました。

3ポイントシュートの成功率は2/10とふるわず。それでも、「今日はオフェンスであまりチームに貢献できる時間帯が少なかったので、ルーズボールやリバウンド、ブロックで貢献しようと思っていました」と話すように、チーム最多の13リバウンドを記録。中学時代からこだわる『ルーズボール』に自信を見せながら、「自分のリバウンドで勝利につながったゲームはものすごく多い。その中でもこのゲームは(記憶に)残るんじゃないかなと思ってます」と自身の役割について言及しました。

年内最後の試合となる決勝の舞台へ、「ものすごい楽しみです」と語る白谷選手は、「ここまで来たら基礎の部分が、決勝で一番必要な部分なんじゃないかなと思います。オフェンスでは積極的にアタック、打ち続けること。ディフェンスでは大きな選手から小さな選手まで守ることが自分の仕事」と大会2連覇へ意気込みました。