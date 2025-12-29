「お鍋に欠かせない具材は？」＜回答数37,540票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第398回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お鍋に欠かせない具材は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お鍋に欠かせない具材は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ピェンロー鍋
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
鶏ささ身 2本
シイタケ(干し) 2~3個
水 500ml
白菜 1/6株
緑豆春雨 40g
<調味料>
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
ショウガ(すりおろし) 1/2片分
酒(料理酒) 100ml
塩 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。鶏ささ身は筋を取り、薄い削ぎ切りにする。
2、シイタケは分量の水に一晩つけて柔らかくもどし、軽く絞って軸を切り落とし、4等分に切る。もどし汁は網を通しておく。
時間がないときは、砕いて水に漬けると、一晩かからずもどりますが1時間は時間を置きましょう。早めに用意し冷蔵庫で保存しておくと便利です。
3、白菜は芯を切り離し、白い部分と葉の部分に分けてザク切りにする。緑豆春雨は熱湯でサッとゆでザルに上げ、食べやすい長さに切る。
【作り方】
1、鍋にシイタケをもどし汁と一緒に入れる。＜調味料＞の材料を入れ、強火にかける。
2、沸騰したら豚肉と白菜の白い部分を入れて煮る。ひと煮たちしたら、白菜の葉の部分を入れて蓋をして煮る。
3、白菜がしんなりしたら、鶏ささ身を1枚ずつほぐしながら入れる。さらに緑豆春雨を入れ、1〜2分煮る。仕上げにゴマ油を回しかけ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味唐辛子をかけると美味しいです。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お鍋に欠かせない具材は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お鍋に欠かせない具材は？」
・「お鍋に欠かせない具材は？」の結果は…
・1位 … 白菜 61%
・2位 豆腐 21%
・3位 キノコ 11%
・4位 しらたき 5%
※小数点以下四捨五入
37,540票
・2位 豆腐 21%
・3位 キノコ 11%
・4位 しらたき 5%
※小数点以下四捨五入
37,540票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ピェンロー鍋
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
鶏ささ身 2本
シイタケ(干し) 2~3個
水 500ml
白菜 1/6株
緑豆春雨 40g
<調味料>
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
ショウガ(すりおろし) 1/2片分
酒(料理酒) 100ml
塩 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【下準備】
1、豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。鶏ささ身は筋を取り、薄い削ぎ切りにする。
2、シイタケは分量の水に一晩つけて柔らかくもどし、軽く絞って軸を切り落とし、4等分に切る。もどし汁は網を通しておく。
時間がないときは、砕いて水に漬けると、一晩かからずもどりますが1時間は時間を置きましょう。早めに用意し冷蔵庫で保存しておくと便利です。
3、白菜は芯を切り離し、白い部分と葉の部分に分けてザク切りにする。緑豆春雨は熱湯でサッとゆでザルに上げ、食べやすい長さに切る。
【作り方】
1、鍋にシイタケをもどし汁と一緒に入れる。＜調味料＞の材料を入れ、強火にかける。
2、沸騰したら豚肉と白菜の白い部分を入れて煮る。ひと煮たちしたら、白菜の葉の部分を入れて蓋をして煮る。
3、白菜がしんなりしたら、鶏ささ身を1枚ずつほぐしながら入れる。さらに緑豆春雨を入れ、1〜2分煮る。仕上げにゴマ油を回しかけ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味唐辛子をかけると美味しいです。
(E・レシピ編集部)