■今回の結果は？

今日の質問は「お鍋に欠かせない具材は？」さてみなさんの回答は…？

・「お鍋に欠かせない具材は？」の結果は…


・1位 … 白菜 61%
・2位 豆腐 21%
・3位 キノコ 11%
・4位 しらたき 5%

※小数点以下四捨五入

37,540票




■今日のおすすめレシピ

ピェンロー鍋


【材料】（2人分）

豚バラ肉(薄切り) 150g
鶏ささ身 2本
シイタケ(干し) 2~3個
  水 500ml
白菜 1/6株
緑豆春雨 40g
<調味料>
  ニンニク(すりおろし) 1/2片分
  ショウガ(すりおろし) 1/2片分
  酒(料理酒) 100ml
  塩 小さじ 1
ゴマ油 大さじ 1

【下準備】

1、豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。鶏ささ身は筋を取り、薄い削ぎ切りにする。



2、シイタケは分量の水に一晩つけて柔らかくもどし、軽く絞って軸を切り落とし、4等分に切る。もどし汁は網を通しておく。

時間がないときは、砕いて水に漬けると、一晩かからずもどりますが1時間は時間を置きましょう。早めに用意し冷蔵庫で保存しておくと便利です。



3、白菜は芯を切り離し、白い部分と葉の部分に分けてザク切りにする。緑豆春雨は熱湯でサッとゆでザルに上げ、食べやすい長さに切る。



【作り方】

1、鍋にシイタケをもどし汁と一緒に入れる。＜調味料＞の材料を入れ、強火にかける。



2、沸騰したら豚肉と白菜の白い部分を入れて煮る。ひと煮たちしたら、白菜の葉の部分を入れて蓋をして煮る。



3、白菜がしんなりしたら、鶏ささ身を1枚ずつほぐしながら入れる。さらに緑豆春雨を入れ、1〜2分煮る。仕上げにゴマ油を回しかけ、器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

お好みで七味唐辛子をかけると美味しいです。

(E・レシピ編集部)