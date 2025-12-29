劇場版『最終楽章 響け！ユーフォニアム』（2026年4月24日前編公開予定）を記念して再放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）TVシリーズ第１期も、12月27日（土）深夜の放送話で最終回！

いよいよコンクール当日の朝を迎えた。

まだ夏の名残があるなか、長袖の制服に袖を通しているのは、出場メンバーたち。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

涼し気な半袖を纏うのは、舞台にあがることができなかったサブメンバーたちだ。その名も、“チームもなか”！

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

出発前に、もなかたちが手作りしたイニシャル入りのお守りを受け取り、メンバーの緊張も少しほっこり。

バスに乗り込む前に、全員で掛け声をかけ、いざ、会場へ！

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

顧問の先生でもまったくタイプの違う滝先生と松本先生。キビキビ硬派な松本先生が、生徒たちに「はしゃぎすぎだ！」と一喝するシーンでは、横で生徒と一緒に拳を掲げていた滝先生が、こっそり腕を下ろす場面が。一瞬だけど、対象的な描写がおもしろい！

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

こうしてバスが会場に到着するも、緊張な面持ちでいる久美子（CV：黒沢ともよ）。そこに、いつもポジティブシンキングな緑輝（CV：豊田萌絵）が「いいですか？ 失敗したらダメだって思うから、緊張するんです」「私の演奏テクニックを見よ！って思えばいいんです！」と強靭なメンタルを披露！「めちゃくちゃ楽しみなんです！」という自分とは違うタイプの緑輝に触発されたり、同じように緊張している秀一（CV：石谷春貴）とその想いを共有したり。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

こうして、それぞれの本番を迎える直前、滝先生（CV：櫻井孝宏）は

「誇ってください。私たちは、北宇治高等学校 吹奏楽部です」「皆さん、会場をあっと言わせる準備はできましたか？」と声を掛ける。

「では皆さん、行きましょう。全国に！」

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

全国に向けての第一歩を踏み出した、北宇治高校 吹奏楽部｡

果たして金賞の受賞は？

そして、関西大会に出場する学校は---。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

コンクールの演奏曲を聴きながら、その旋律の美しさを楽しむと同時に、彼ら彼女らの緊張感も一緒に共有しているような、特別な時間を堪能できるテレビアニメ第1期の最終話。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

でも、この物語はまだまだ序章。

2026年4月に「前編」が劇場公開される『最終楽章 響け！ユーフォニアム』に向けておさらいしたい人は、ぜひ無料配信動画サービスTVerで一挙見！