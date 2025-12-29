「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

第７０回目となったグランプリは、３番人気の３歳馬ミュージアムマイルが制した。鞍上のＣ・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝は先週の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続き２週連続のＧ１制覇。７度目の挑戦で初めて年末の大一番を勝利し、兄のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝とレース史上初のジョッキーによる兄弟制覇達成となった。２着には１２番人気のコスモキュランダ、３着には２番人気のダノンデサイルが入り、連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着に敗れた。

澄み切った冷たい空、地平線に沈むオレンジの夕日を背に１６頭がこん身の力で坂を上がる。ゴール前にスタンドの影が伸びるなか、一頭だけ違う風をまとっていた。地鳴りのような歓声。その５万人を超える客席に向かって、Ｃ・デムーロが絶叫する。「Ｄｒｅａｍ Ｃｏｍｅ Ｔｒｕｅ」。ミュージアムマイルとドラマチックに夢をかなえた。

一瞬のひらめき、手綱さばきが巧みにさえる。「一番の強敵」と定めた外のダノンデサイルを発馬後、先に行かせ背後でピタリとマーク。返し馬で「振り落とされそうになった」ほどの元気の良さに加え、戦前には距離不安をもささやかれたが、「コーナーが６つある。そんなに長い距離という感じではない」と涼しい顔で振り返った。

最終コーナーを過ぎ、年長のダービー馬には「手応えで勝った」と確信したが、そのはるか前にコスモキュランダ。「倒せるかなっていう感じ」と半信半疑だったものの、皐月賞Ｖをほうふつとさせるような切れ味で差し切った。

先週の朝日杯ＦＳに続く２週連続Ｇ１制覇を決めた鞍上。昨年はシャフリヤールに騎乗して鼻差の２着に敗れただけに、「胸を締め付けられるというか、胸がムカムカした。今年はそれが晴らせて良かった」と、リベンジを果たし満面の笑みを浮かべた。

世間の注目も例年以上に集めた暮れの大一番。「（ザ・）ロイヤルファミリーを見て有馬記念を勝ちたいと思っていました」と笑いを誘ったが、ドラマに家族への思いを重ねていたのは事実。兄ミルコは１０年にヴィクトワールピサで有馬を制覇しており、レース史上初の兄弟制覇を達成。「兄のミルコと１３歳離れていて、自分が物心ついた時にはスーパースター。いつか追い越そう、近づければいいなと。第２のお父さんという存在。父も亡くしていますから」。尊敬する兄と肩を並べ、誇らしそうに笑った。

同じくグランプリ初制覇となった高柳大師は「自分の管理馬じゃないぐらいうれしい。心臓がドキドキした」と笑みをこぼす。今後の予定は「真っ白と」としたが、「まだ伸びしろもありますからね。距離の心配があったので、この先のレースの選択も広がった」とうれしい悩みに白い歯をのぞかせる。秋の古馬３冠をＶで締めくくった３歳馬には、これから輝かしい未来が広がっている。