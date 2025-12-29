総勢24名がスタジオに！「検索ちゃん」ネタ祭り今年も開催　初参戦2組、友近＆ロバート秋山も

年末恒例のネタの祭典『芸人ちゃんネタ祭り』が今年も開催。本日12月29日（月）に放送される。

MCの爆笑問題＆小池栄子のもとに珠玉の人気芸人たちが集合し、通常は単独ライブに足を運ばないと見られないような新ネタも飛び出す“至高のネタ合戦”を繰り広げる。

今年は番組が誕生して20周年という節目の年。MC陣が、

「ハイレベルって言ったらいやらしいけど、これだけ芸達者が集まる番組は歴史上でもあまりないんじゃないかな」（太田光）

「年末年始はお笑い番組が多いけど、この番組は本当に特別。収録が楽しくて、調子に乗っちゃいました（笑）」（田中裕二）

「芸人の皆さんが期待を裏切らない、素晴らしい漫才やコントを見せてくれた。ずーっと笑いっぱなしでした！」（小池）

と興奮した白熱のネタバトルは必見だ。

◆今年躍進したバッテリィズとママタルトが初参戦！

今回は2025年に一躍注目を集めた2組が初参戦。

『M-1グランプリ 2024』で準優勝しブレイク、今年4月には東京進出を果たすなど勢いが止まらないバッテリィズ。そして、昨年に続き今年も『M-1』決勝に進出したママタルトが意気揚々と名乗りを上げ、渾身のネタを披露する。

また、『M-1』で2021年から5年連続で決勝に進出している真空ジェシカ。今年は『キングオブコント』で初の決勝進出を果たしたトム・ブラウン。予測不能な独特すぎる世界観でわが道を一心不乱に突き進む2組が今年も暴れる。

バイきんぐも参戦し“地上波ギリギリの衝撃コント”を披露。しかも、バイきんぐの小峠英二は『キングオブコント』でトム・ブラウンに最低点をつけた因縁の審査員。待ってましたとばかりに、両者はネタ以外でも壮絶なバトルを繰り広げる。

そして、バイきんぐ同様に賞レースの審査員を務めるメンバーも擁するウエストランド、東京03、ナイツも参戦。小池が「もっと見ていたい！」「名人芸ですよ」と舌を巻く珠玉のネタを次々と見せつける。

さらに、12年ぶりにタカアンドトシが参戦。コンビ結成31年目、田中も「お手本のよう」と感心しきりの漫才を披露する。

◆友近＆ロバート秋山が最強コントで圧倒！

また今回、20年連続で『芸人ちゃんネタ祭り』に出演している友近が、「やりたいことがちょっと似てる」という盟友・秋山竜次（ロバート）と黄金ユニットを組み、選りすぐりのコントを披露する。

これまでもさまざまなコントで共演し世間を賑わせてきた2人だけに、期待は募る一方。太田も「楽しみです。天才同士ですからね」とワクワクが止まらない。

そして、今年もトリを務めるのは爆笑問題。番組でこれまで世の中をぶった斬る時事ネタ新作漫才を次々と披露してきた2人だが、今回は“番組20周年記念漫才”として、爆笑問題の出会いから知られざる過去の歩みも盛り込んだ長尺漫才を初披露する。

※太田光（爆笑問題） コメント

ハイレベルって言ったらいやらしいけど、これだけ芸達者が集まる番組は歴史上でもあまりないんじゃないかな。この番組で昔、前説をやってくれていたウエストランドが出演してくれているのもうれしいし、友近と秋山の名コンビも本当に素晴らしかったです。

実は毎年、爆笑問題で漫才を披露する直前に、楽屋に一度戻ってネタ合わせをするんですけど、今回はその最中にネタのリズムが分からなくなっちゃって…（笑）。でも、スタジオのみんなが温かく迎え入れてくれたので、すごくホッとしました。

※田中裕二（爆笑問題） コメント

収録が楽しくて、調子に乗っちゃいました（笑）。毎年、番組の最後に僕たち爆笑問題が漫才をやるんですけど、いつもは気が気でなかったりするんです。でも、今回は漫才の前に「どうでもいいや！」ってなるくらい笑っちゃって、いい感じで疲れて力が抜けました。

年末で賞レースが多い時期だけど、出演者のみんながこの番組用にめちゃめちゃいいネタを見つけてきてくれて、すごく良かったです。年末年始はお笑い番組が多いけど、この番組は本当に特別。緊張感がないぶん、ネタを長く、しっかりやっていたりするので、視聴者の皆さんにとっても充実した時間になると思います。

※小池栄子 コメント

収録中ずーっと笑いっぱなしでした！ 私はお芝居が好きなので、今回出演している東京03さんの世界観は、楽しくて勉強になるなと思いながら、見入ってしまいました。

また、久しぶりの『芸人ちゃんネタ祭り』の収録に浮かれ、ウーチャカ（＝田中裕二）がちょっと調子に乗っている姿を見て、私も「これ、これ！ 大先輩だけど、こういうところがすごくイヤなんだよ」と思って、ニヤッとしたり…（笑）。すごく楽しませていただきました。

今回も芸人の皆さんが期待を裏切らない、素晴らしい漫才やコントを見せてくれたので、皆さんも本当に楽しみにしていてください。