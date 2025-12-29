成田空港から東京スカイツリータウン・錦糸町エリアへ待望のダイレクトアクセスが実現します。東武バスセントラルと京成バスは、2026年1月16日（金）より高速バス新路線「スカイツリーシャトル 成田空港線」の運行を開始します。訪日外国人の宿泊拠点として人気の錦糸町と、日本屈指の観光名所スカイツリーが空港と一本で結ばれ、旅行者やビジネス利用者の利便性が大幅に向上します

外国人観光客の宿泊が多いエリア

東京スカイツリーは、日本を代表する観光名所として知られており、世界中から多くの旅行者が訪れます。展望台からの眺望や周辺の商業施設、隅田川沿いの観光スポットなどが大きな魅力となっています。

両社によると、東京スカイツリータウンや、そこからもほど近い錦糸町周辺は、外国人旅行者の宿泊ニーズが高いエリアで、新路線は、こうした地域と成田空港とのアクセス向上を目的に新設するということです。

運行時刻は航空便の出発や到着が集中する時間帯に合わせて設定されます。

1日あたり成田空港発は5便、東京スカイツリータウン・錦糸町駅発が4便

2026年1月16日からの運行便数は、成田空港発が1日5便、東京スカイツリータウン・錦糸町駅発が1日4便となっています。

「スカイツリーシャトル成田空港線」の時刻表（画像：東武セントラルバス、京成バス）

運賃は大人2000円、小児は半額の1000円。予約は、インターネットの予約サイト「発車オ〜ライネット」と「Japan Bus Online」で受け付けます。残席がある場合には、予約なしでも乗車できるとしています。

2つのバス会社が、直通バスを運行（画像：東武セントラルバス、京成バス）

『スカイツリーシャトル成田空港線』の運行が開始されることは、沿線地域に住む人にとっても、観光やビジネスなどで成田空港を利用する際の新たな移動手段となり、地域の利便性向上につながるとしています。

成田空港

高速バス 『スカイツリーシャトル 成田空港線』の概要

運行開始日: 2026年1月16日（金）

運行事業者: 東武バスセントラル/京成バス

便数: 成田発5便、スカイツリー・錦糸町発4便

運賃：2,000円 （小児半額）

停留所の注意: 東京スカイツリータウンは「1番のりば」

東京のランドマークであるスカイツリーや、宿泊施設の多い錦糸町から成田空港まで、重い荷物を持っての乗り換えはもう不要です。航空便が集中する時間帯に合わせた便利なダイヤ設定となっており、国内外の旅行をより快適にしてくれること間違いなし。予約は既にスタートしているため、新路線での最初の旅を計画している方は、早めにチェックしておきましょう！

（写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）