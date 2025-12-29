生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかる…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』（アシュリー・ウォード著、夏目大訳）だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。今回、本書の翻訳をした夏目大氏にインタビューを実施。ミツバチの社会について本書の内容に沿って聞いた（取材・構成／小川晶子）。

社会性昆虫のスター「ミツバチ」

――『動物のひみつ』には、さまざまな動物の社会が出てきます。昆虫の社会でいえば、やはりハチは興味深いですね。

夏目大氏（以下、夏目）：動物の社会性をテーマにするなら、ハチは絶対に外せません。私は本書の翻訳の話をいただいたとき、「The social lives of Animals」というタイトルを見てハチとアリの話かなと思ったくらいです。

ハチのパートは、千両役者登場！という感じですよね。著者のウォード博士も「数いる社会性昆虫の中でも、おそらく最も有名で、最も世界中の人々に愛されているのはミツバチだろう」と言っています。私もミツバチが大好きです。

――あらためてミツバチの社会について教えていただけますか？

夏目：人間も動物もみんなが大好きなハチミツは栄養価が高く、半永久的に保存できるという奇跡みたいな特性がありますが、これを作るには大変な労力がいるんですよね。

大勢の働きバチがせっせと花の蜜を集めて巣に持ち帰り、製造しているんです。ミツバチの巣は、安定状態にあれば4万から5万ものハチが互いに協力し合います。

中心にいるのは女王バチ。女王バチはひたすら卵を産み続けます。一日2000個も産むのですから、女王の仕事も大変なものです。

働きバチはみんな女王の娘です。娘たちが女王の世話をし、花の蜜と花粉を取って来て作ったローヤルゼリーを食べさせ、巣をきれいに保ち……と働きます。

働きバチは自分の子孫を残せないんです。それどころか、自分の身を犠牲にしてでも巣を守ります。

働きバチの利他的な行動

――ミツバチは巣を守るために敵に針を刺すことがありますが、そうすると自分は死んでしまうんですよね。

夏目：針にはかえしがあるので、標的となった動物の皮膚の中に残ってしばらくの間毒物を送り続けることができます。

相手が小さければ、かえしが引っかかることがないので刺した後もミツバチは生き残ることができますが、人間など大型の動物に針を刺せばかえしと一緒に臓器の一部が切り離され、死んでしまいます。

――本当に命をかけて巣を守るわけですよね……。なぜそこまでできるのだろう、と思ってしまいます。

夏目：この利他的な行動は、ダーウィンの「自然選択説」と矛盾するように見えます。ダーウィンの理論では、自分の子孫を多く残したほうが生き残るはずなのに、働きバチは自分の子孫を残さないからです。

ですから、ミツバチの行動の話はダーウィンへの反論として使われることがありました。それに対して反論したのがリチャード・ドーキンスです。ドーキンスにとってダーウィンは尊敬すべき人。ダーウィンが正しいことを証明したいという動機があったようですね。

ドーキンスは『利己的な遺伝子』の中で、個体ではなく遺伝子で考えるという視点の転換を示しました。働きバチは女王の娘ですから、遺伝子を共有しています。遺伝子を残すために行動しているのだというわけです。

2443回ハチに刺された男

――人間からすれば捨て身のミツバチに刺されたくないですが、『動物のひみつ』の中に世界一ハチに刺された男の話が載っていました。

夏目：歴史上最も多くミツバチに刺されながら生き延びた人として、ギネスブックにも認定されているヨハネス・レレケさん。1962年、彼は当時のローデシア（現ジンバブエ共和国地域）の低木の茂みで犬を散歩させていました。何らかの理由でミツバチを怒らせてしまったらしく、攻撃を受けたんです。

一目散に逃げたレレケさんは犬とともに川に飛び込んだのですが、呼吸が苦しくなると顔を水面から出します。ミツバチは川を下っていく彼を追いかけ、機会を見つけては刺しました。

その数なんと2443！彼の身体からそれだけの針が見つかったのです。しかも一緒にいた犬は、川に飛び込んだあと運悪くワニにさらわれたとかで……。気の毒な話です。

ミツバチから攻撃を受けたとき、川に飛び込めば助かるのではないかと思うかもしれませんがそんなことはないんですね。刺されたときにフェロモンがかかっていれば、水で洗い流すことは難しいのです。

レレケさんは助かって良かったですが、ミツバチを怒らせないようにしたいものですね。

（本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉に関連した書き下ろしです）