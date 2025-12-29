「他のクラブでは見たことがない」22歳MF中井卓大、マドリーのトップチーム練習で受けた衝撃を告白「彼らは激怒して…」
スペイン２部レガネスのBチーム（５部相当）に所属するMF中井卓大が、スペインの大手紙『MARCA』のインタビューで、レアル・マドリー時代を振り返った。
現在22歳の中井は９歳の時にレアル・マドリーの下部組織に入団。厳しい競争を勝ち抜き、Bチームまでは順調にステップアップを果たしてきたが、出番を得られず、下部リーグのクラブにレンタルされた。
そして今年の夏、ついにマドリーとの契約が満了。新天地を求めた。
マドリーのカンテラ時代、トップチームの練習に参加したこともあった俊英は、その時に受けた衝撃を明かした。
「例えば、練習の最後に必ず行なわれるミニゲームで、彼らはそれをまるでチャンピオンズリーグ決勝のように扱うんだ。絶対に勝たなければならない。そして負けると、彼らは激怒して去って行く。そして勝った方は、『バモス！』などと叫んだりするんだ」
中井は「他のクラブではこんなことは見たことがない。なぜなら、結局は『ただの練習だ』と思ってしまうからね。しかし、彼らは違う。それを人生最後の試合のように扱うんだ。そして、それが世界最高のチームとなり、15回のチャンピオンズリーグ優勝を勝ち取ることに繋がっていると思う」と続けた。
ミニゲームでも勝利にこだわる。その姿勢に驚きを感じたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
