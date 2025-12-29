「なぜこのチームがW杯に出られないんだ」W杯出場を逃したアフリカ強豪、日本と対戦する堅守のチュニジアを３発粉砕で海外驚嘆「凄まじい破壊力だ」「予選で何があったんだ」【アフリカ選手権】
現地12月27日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第２節で、同大陸の強豪ナイジェリアが、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアと対戦。３−２で勝利し、２連勝でグループステージ突破を決めた。
44分に主砲ヴィクター・オシメーンのヘディングシュートで先制したナイジェリアは、50分に加点。さらに67分にアデモラ・ルックマンが鋭いシュートを突き刺し、３−０とする。その後にセットプレーとPKで２点を奪われたものの、逃げ切った。
北中米W杯の予選では、プレーオフで敗れて出場を逃したナイジェリア。そのアフリカ予選で無失点だったチュニジアの堅守を見事に打ち破ったパフォーマンスに、海外のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「なぜこのチームがワールドカップに出られないんだ」
「ワールドカップ予選の時と全く違う」
「ナイジェリア、強いじゃないか」
「チュニジアの守備を粉砕した」
「なぜワールドカップ予選で実力が出せなかったんだ」
「スーパーイーグルスは健在だ」
「凄まじい破壊力だ」
「ワールドカップ予選で何があったんだ」
アフリカ制覇を成し遂げ、ワールドカップ予選敗退の留飲を下げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
アフリカ制覇を成し遂げ、ワールドカップ予選敗退の留飲を下げられるか。
