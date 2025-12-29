【実話】娘が自立したら堂々と離婚したい妻!?浮気して家庭を崩壊させた夫を心底許さない【作者に聞く】
【漫画を読む】家庭を崩壊させた夫を許さない妻だが…!?
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作をお届けするとともに、著者に子どもが社会人になるまで離婚しない女性の気持ちについても話を聞いた。
■夫の浮気が発覚して離婚したい妻
探偵が録音した夫と浮気相手の会話を聞いて、ショックを受けてしまう妻。涙を流しながら「こんなクズ男とおさらばしたい」などと言うが、妻の脳裏に受験生の娘の姿がよぎる。
感情に流されて離婚をしたら、きっと娘が困惑する。それに高校の入学金や授業料なども自分では払えず、今すぐ離婚できないと思う妻。けれど夫に裏切られたショックは大きく、妻は探偵に浮気相手について調べてほしいと依頼をするのであった。
■浮気が原因で夫婦喧嘩が発展
妻に浮気がバレてしまった夫。仕事から帰って来た夫がリビングへ行くと、真っ暗な中で妻が待っていた。「あなたここに座りなさい。お話があります」と妻が言うと、夫も話したいことがある様子。そして夫は「お前と結婚しなければ、俺はもっと幸せだったのに」などと言うではないか!?
妻は夫の話を聞いた後、娘のことは気にならないのか尋ねる。すると夫が「生意気な娘なんか要らねーよ！」と大声で叫んだので、妻は怒って夫がかけていたメガネを壊してしまうのである…。
「娘や息子が社会人になるまで夫婦の体を保たなければ」と思っている妻は、多いのではないかと思います。この点について家事しないと死ぬ旦那さんに意見を聞くと、「気持ちは痛いほどわかります(笑)。世間体を気にする方は多いと思いますし、私自身もある程度家族として長く過ごしていると、急に離婚に踏み切るのは難しいのではないかと感じます。ただ、娘さんの立場で考えると、家族の体裁を保つためにお母さんが我慢している姿を見せることは、その後の人格形成的によくない影響を与えるのではないでしょうか」と話してくれた。
果たして、この夫婦は離婚してしまうのだろうか…？そして、娘は両親のことをどう思うのか気になるところだ。家事しないと死ぬ旦那さんはほかにもたくさんの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)
