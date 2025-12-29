年末恒例『検索ちゃんネタ祭り』爆笑問題、今夜限りの“異色”長尺漫才で新境地【出演者一覧】
テレビ朝日系バラエティー『爆笑問題の検索ちゃん 芸人ちゃんネタ祭りスペシャル2025』（後11：10〜深夜1：00※一部地域を除く）が29日に放送される。
【写真】異色の長尺漫才！圧巻の漫才を披露する爆笑問題
実力派芸人たちが一堂に会し、コントや漫才など《時間制限ナシの本気ネタ》を披露する年末恒例のネタ特番『芸人ちゃんネタ祭り』。長年にわたり愛され続けてきた同番組は、今年ついに誕生20周年を迎える。MCの爆笑問題と小池栄子のもと、今宵も珠玉の人気芸人たちが集結し、通常は単独ライブでしか見られないような新ネタも飛び出す、至高のネタ合戦が繰り広げられる。
節目の年とあって、出演芸人たちの気合いも十分。ガンガン笑いをかっさらう展開に、MC陣も大興奮。太田光は「ハイレベルって言ったらいやらしいけど、これだけ芸達者が集まる番組は歴史上でもあまりないんじゃないかな」と語り、田中裕二も「年末年始はお笑い番組が多いけど、この番組は本当に特別。収録が楽しくて、調子に乗っちゃいました（笑）」と笑顔。小池も「芸人の皆さんが期待を裏切らない、素晴らしい漫才やコントを見せてくれた。ずーっと笑いっぱなしでした！」と振り返っており、20周年にふさわしい白熱のネタバトルとなっている。
今回は、2025年に大きく躍進した2組が初参戦。『M-1グランプリ2024』準優勝をきっかけにブレイクし、4月には東京進出も果たしたバッテリィズ、そして昨年に続き今年も『M-1』決勝に進出したママタルトが、満を持して渾身のネタを披露する。さらに、2021年から5年連続で『M-1』決勝に進出している真空ジェシカや、『キングオブコント2025』で初の決勝進出を果たしたトム・ブラウンも参戦する。
スタジオをざわつかせたのが、バイきんぐのネタ。地上波ギリギリの衝撃コントを披露するほか、『キングオブコント』でトム・ブラウンに最低点をつけた因縁を持つ小峠英二とトム・ブラウンが、ネタ以外でも壮絶なバトルを展開する。加えて、ウエストランド、東京03、ナイツといった賞レース審査員経験者を擁する実力派も勢ぞろいし、小池が「もっと見ていたい！」「名人芸ですよ」と舌を巻く完成度の高いネタを次々と投下する。
さらに、今回は12年ぶりにタカアンドトシも参戦。結成31年目を迎えたコンビが披露する漫才は一分の隙もなく、田中も「お手本のような漫才」と感心しきり。また、20年連続出演の友近が、盟友・秋山竜次（ロバート）と黄金ユニットを結成。やりたいことが似ているという2人が放つコントに、太田も「天才同士ですからね」と期待を寄せ、爆笑問題がそろって「名コンビ！」と絶賛する圧倒的な仕上がりとなっている。
そしてトリを飾るのは爆笑問題。これまで時事ネタを軸にした新作漫才で番組を締めくくってきた2人だが、今回は番組20周年を記念し、出会いから知られざる過去までを盛り込んだ“今夜限りの長尺漫才”を初披露する。そろって還暦を迎えた今もなお、新境地を切り拓く爆笑問題のスペシャルな漫才は必見だ。
■出演者
＜MC＞
爆笑問題
太田 光
田中裕二
小池栄子
＜ゲスト （※五十音順）＞
ウエストランド／真空ジェシカ／タカアンドトシ／東京０３／トム・ブラウン／友近／ナイツ／バイきんぐ／バッテリィズ／ママタルト／ロバート秋山竜次
