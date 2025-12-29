長嶋一茂、大好きな家電を告白「10台ぐらいあります」
タレントの長嶋一茂（59）が、28日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。大好きな家電を告白した。
かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに、「アイデア家電」を調査するために秋葉原の店舗を訪れた。
番組冒頭、長嶋は「空気清浄加湿器がね…僕はもう大好きで」と告白。濱家から「好きってどういうことですか？家に何台も？」と聞かれると「はい。10台ぐらいありますかね」「各フロアに3つぐらい」と真剣な表情で返答。「僕は湿度がないと生きていけないので。絶対55％以下にしないです」と断言。それを聞いた山内は「びっしゃびっしゃなんちゃいます？いやまじで床が…」と驚いていた。
なお、山内家にも「ルンバが7台あります」と告白。「都内で平米数に対する割合は僕が一番高い」と自信たっぷりな表情で答えていた。
