『日本レコード大賞』、内館牧子さんに特別功労賞贈呈 30年にわたり制定委員
30日に生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』（後5：30〜10：00）で、17日に急性左心不全のため死去した脚本家の内館牧子さんに特別功労賞が贈呈されると発表した。
【写真】69歳で映画デビューを果たした内館牧子さん
TBSは年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』を4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送で贈る。先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者と受賞曲を発表した。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
このたび、30年にわたり「日本レコード大賞」の制定委員を務め、今年もそのお役目を続けられた内館さんに、その功績を讃えて特別功労賞が贈られる。
内館さんは1948年生まれ、秋田県出身。1988年、脚本家デビュー。NHKでは連続テレビ小説『ひらり』や大河ドラマ『毛利元就』を手掛け、『想い出にかわるまで』、『週末婚』など話題の作品を生み出した。また2000年から10年まで、女性として初の横綱審議委員会のメンバーを務めたことでも知られる。
■各賞受賞者＆受賞曲
【優秀作品賞】（※曲名50音順）
「Almond Chocolate」 ILLIT
「イイじゃん」 M!LK
「かがみ」 FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」 アイナ・ジ・エンド
「恋風」 幾田りら
「ダーリン」 Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT！」 CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」 新浜レオン
「二人だけの秘密」 純烈
「夢中」 BE:FIRST
【新人賞】（※50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別アルバム賞】
「Prema」藤井 風
【特別国際音楽賞】
Ado
&TEAM
【特別賞】（※50音順）
映画『国宝』 音楽 原摩利彦
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
【企画賞】（※作品名50音順）
作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
【特別功労賞】（※50音順）
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
内館牧子
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
さいとう大三
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
■全出演アーティスト歌唱曲
＜優秀作品賞＞
ILLIT 「Almond Chocolate」
M!LK 「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER 「かがみ」
アイナ・ジ・エンド 「革命道中 - On The Way」
幾田りら 「恋風」
Mrs. GREEN APPLE 「ダーリン」
CANDY TUNE 「倍倍FIGHT！」
新浜レオン 「Fun! Fun! Fun!」
純烈 「二人だけの秘密」
BE:FIRST 「夢中」
＜新人賞＞
CUTIE STREET 「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA & MATSURI 「僕らの口笛」
HANA 「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR 「今日だけ I LOVE YOU」(Japanese Ver.)
Ado 愛して愛して愛して / 唱
&TEAM Go in Blind (月狼)
＜特別賞＞
細川たかし 北酒場 / 望郷じょんから
＜最優秀歌唱賞＞
山内惠介 闇にご用心
＜作曲賞＞
工藤大輝・花村想太
Da-iCE ノンフィクションズ
＜作詩賞＞
指原莉乃
＝LOVE とくべチュ、して
＜編曲賞＞
佐藤和豊
市川由紀乃 朧
＜企画賞＞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃 Oh my pumpkin! / 恋するフォーチュンクッキー
堺正章&Rockon Social Club プンスカピン！
亀梨和也&Rockon Social Club 亀の恩返し
乃木坂46 Same numbers
TUBE×FRUITS ZIPPER ファミリー・サマー・バケーション
＜日本作曲家協会選奨＞
天童よしみ 珍島物語
＜日本作曲家協会名曲顕彰＞
「舟唄」
島津亜矢による歌唱
