MLB・エンゼルスの菊池雄星投手が28日までに、自身のSNSを更新。2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)出場に向けての意思を表明しました。

侍ジャパンの井端弘和監督は26日、WBCに出場予定の8選手を発表。すでに出場を表明していたドジャース・大谷翔平選手をはじめ、メジャー組からはパドレス・松井裕樹投手とエンゼルス・菊池雄星投手の名前があがりました。菊池投手は、今回が初の侍ジャパン入りとなります。

この発表を受け、菊池投手は自らのSNSに短い動画を公開。「この度、日本代表としてWBC2026に出場することになりました。例年よりも非常に早い調整をすることになりますが、しっかりと3月の開幕に向けて万全な状態で開幕を迎えられるように頑張ります」と意気込みを語りました。

さらに「また日本のファンの皆さんの前で8年ぶりに投球できること、それも非常に楽しみにしております」と、ファンに向けてもコメントを寄せた菊池投手。続けて「日本の連覇に向けて、しっかりとチームに貢献できるように準備を進めていきます。WBCでお会いしましょう！」と力を込めました。

メジャー7年目を迎えた今季は先発として33試合に登板し、7勝11敗、防御率3.99をマーク。日本を代表する左腕の活躍に、期待がかかります。