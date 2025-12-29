「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

第７０回目となったグランプリは、３番人気の３歳馬ミュージアムマイルが制した。鞍上のＣ・デムーロ騎手（３３）＝イタリア＝は先週の朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）に続き２週連続のＧ１制覇。７度目の挑戦で初めて年末の大一番を勝利し、兄のＭ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝とレース史上初のジョッキーによる兄弟制覇達成となった。２着には１２番人気のコスモキュランダ、３着には２番人気のダノンデサイルが入り、連覇を狙った１番人気のレガレイラは４着に敗れた。

◇ ◇

メイショウタバルを応援しようと中山競馬場に来たんです。そのタバルは外めをもまれなように運んでいたけどね。行く馬がいて、単騎の逃げでもないし、それほどペースも速くない。それで１、２角で掛かっていました。ある程度流れていたらまた違ったでしょうけど、ペースが遅いから後ろも早めに来るよね。

勝ったミュージアムマイルはうまく脚をためて、さぁここからだってところで動いた。後ろから一気ですからね。とにかく堅実。直線はダノンデサイルが来るのかなと思ったけど、ミュージアムマイルに伸び負けた。

２着のコスモキュランダにはびっくりしたね。中山がいいのもあるけど、ペースが速くないから粘れたのかな。レガレイラは４着ですね。枠が良かったし、いい位置につけられそうなのにつけられなかった。思っているよりも後ろで、勝った去年のようなポジションではないよね。もう少し前で競馬をしてほしかったかな。

明け４歳馬が来年の主力になってくるでしょうね。ダービー馬クロワデュノールに、天皇賞・秋を勝ったマスカレードボール。そして、ミュージアムマイル。今年の３歳は本当に強い。１年を締めくくるにふさわしいレースだったと思います。（元ＪＲＡ調教師）