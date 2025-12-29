ナイツ『レッドカーペット』に感謝「1分で人生が変わりました」 “ヤホー”も時代の流れで「ちょっとGPTに…」
フジテレビ系バラエティー『爆笑レッドカーペット 怒涛（どとう）の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』が、来年1月2日に放送される（後6：25）。29日、ナイツのコメントが到着した。
【写真】『真夏のオール新ネタ60連発！大復活SP〜』の出演者ら一部抜粋
漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、数多くのお笑い芸人が代わる代わる登場し、約1分間の“ショートネタ”を披露。ネタが終わるとステージに敷かれた赤いカーペットが動き出し、芸人が袖へ消えていく…という斬新な演出で一世を風靡（ふうび）し、当時のテレビ界に空前のショートネタブームを巻き起こした『爆笑レッドカーペット』。2007年2月より放送を開始し、2008年4月〜2010年8月のレギュラー放送を経て、その後もたびたびスペシャルが放送されてきたが、2025年夏、なんと約11年ぶりに復活。今年8月11日に『爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP』として放送し、総勢60組の芸人が登場して渾身のショートネタを繰り広げ、大好評を博した。
この『大復活SP』の成功を受けて、早くも2度目のカムバックを果たすが、このたびついに全出演者99組のラインナップが解禁となった。今回のキャストの中でさらに注目なのが、“スペシャルMC”を務める高杉真宙。番組MCの高橋克実＆今田耕司、進行の山崎夕貴アナ（※崎＝たつざき）とともに大所帯＆長丁場の番組を楽しく盛り上げていく。なお、高杉がバラエティー番組のMCを務めるのは、今回が初めて。若手演技派俳優の彼が、いったいどんな司会ぶりを見せてくれるのか、期待は高まるばかりだ。
そして、スタジオのパネラー席に座り、芸人たちを見守る「レッドカーペット会員」も、もちろん健在。前半ブロックでは、大谷亮平、指原莉乃、松田好花（日向坂46）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO（BE:FIRST）の7人が、続く後半ブロックでは、池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人の7人登場。それぞれの会員は、芸人たちのショートネタを間近で鑑賞し、面白さに応じて1〜3点で採点。その合計点数によって「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階の評価が決定する。
■ナイツ（塙宣之、土屋伸之）
◆収録の感想をお聞かせください。
塙「前回のSPに出させていただいたときは、あまりにも久しぶりだったんで、カーペットが流れて退場するときのポーズ（※上手、下手、正面と向きを変えてお辞儀をする）を完全に忘れちゃってたんですよ」
土屋「最後、流れ始めた瞬間に急に思い出したんです。あわててお辞儀したもんだから、よろけちゃってね」
塙「でも今回は、しっかり決めることができたので、非常に満足しております」
土屋「そうですね、前回ほどよろけずに済みました（笑）」
◆今回のネタは新しく作られたものですか？
塙「中身は新しいネタではないんですけれども、今回、検索サイトが“ヤホー”から“ちょっとGPT”に新しくなってるんで…」
土屋「今までは“ヤホーで調べてきました“って言ってたのが、“ちょっとGPTで調べてきました”になったんです（笑）」
◆じゃあ、「新ネタ」と言っても差し支えない…？
塙「いえ、やめてください！新ネタとは絶対に書かないでください！」
土屋「すいませんね、いろいろややこしくて（笑）」
塙「でも考えてみたら、“調べてきました”っていう漫才をテレビでやるのは、今や『レッドカーペット』くらいですからね。そういう意味では、ちょっと新鮮で楽しかったです」
◆『爆笑レッドカーペット』という番組にまつわる思い出を教えてください。
塙「いやもう、思い出も何も、今のわれわれがあるのは全て『爆笑レッドカーペット』のおかげですから。レッドカーペット賞をいただいた翌日に営業の仕事が決まって、飯が食えるようになったんで」
土屋「それまでは、ほとんどテレビにも出たことがなくて。ずっとバイトしてましたからね」
塙「『M-1グランプリ』は“（漫才を披露する）4分で人生が変わる”ってよく言いますけど、われわれは『爆笑レッドカーペット』の1分で人生が変わりましたから（笑）。そもそも、僕が言い間違えるっていうボケも、最初は漫才の中の一部分でしかなかったんですけど、『レッドカーペット』のネタ見せのときに、薮木（健太郎／総合演出）さんが“１分間ずっと言い間違えたら面白いよ”ってアドバイスしてくれて。それがどんどん進化して、“ヤホー漫才”になったんです」
◆最後に、放送を楽しみにしている視聴者の方々へ、メッセージをお願いします。
土屋「ぜひ親子で見ていただきたいですね。お父さんやお母さんは、懐かしく楽しんでいただけると思いますし、『レッドカーペット』を知らないお子さんは、見たらきっとお笑いが好きになるんじゃないかと思います（笑）。“ルネッサ〜ンス！”とか、“やっちまったなぁ！”とか、子どもたちの間でまた流行ったら面白いなと思うので、ぜひお願いします（笑）」
塙「あっ、僕も“ちょっとGPT”で2026年の流行語大賞を狙ってますんで、よろしくお願いします」
▼『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人
青色１号〈★〉／アキラ100％／アンガールズ／飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン）／インスタントジョンソン／ウエストランド／Ａマッソ〈★〉／大谷健太〈★〉／お見送り芸人しんいち〈★〉／蛙亭／かが屋〈★〉／木村卓寛（天津）／清川雄司〈★〉／キンタロー。／金の国／クールポコ。／空気階段〈★〉／くまだまさし＆ハイキングウォーキング／ぐりんぴーす〈★〉／コットン／コロコロチキチキペッパーズ〈★〉／サイクロンＺ／ザ・マミィ〈★〉／さや香〈★〉／サルゴリラ〈★〉／サンシャイン池崎／ジェラードン／シシガシラ／シマッシュレコード〈★〉／シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉／シャルロット〈★〉／シューマッハ／庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君／スクールゾーン／スピーディーハンター〈★〉／世界クジラ〈★〉／太鵬〈★〉／タナからイケダ／谷＋１。〈★〉／Ｗエンジン／タワー〈★〉／チェリー吉武／チャンス大城／ちゃんぴおんず〈★〉／どぶろっく／トム・ブラウン〈★〉／友田オレ／友近＆近藤春菜（ハリセンボン）／鳥居みゆき／トレンディエンジェル／ナイツ／なだぎ武／ななまがり／軟水〈★〉／二代目ちくわぶ〈★〉／ねこじゃらし〈★〉／ネルソンズ／NON STYLE／バタハリ〈★〉／ハナコ〈★〉／ハライチ／ハリセンボン／パンクブーブー／髭男爵／ビコーン！／ビスケットブラザーズ〈★〉／響／５GAP／フォーリンラブ／フタリシズカ〈★〉／紅しょうが〈★〉／マシンガンズ／松浦景子〈★〉／ミスター大冒険。〈★〉／もう中学生／モグライダー〈★〉／燃ゆるレジーナ〈★〉／ヤーレンズ〈★〉／柳原可奈子／ヤンシー＆マリコンヌ／ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン）／吉住〈★〉／ラパルフェ／ラビットラ〈★〉／ランジャタイ〈★〉／レモンと炭酸〈★〉／ロッチ／ロングコートダディ〈★〉／笑い飯
※五十音順／〈★〉＝番組初登場
