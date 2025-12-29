Sareee 10·î¤Ë´ÙÍî¤â¡Ä¾Ã¤¨¤Ê¤¤IWGP½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤Î¼¹Ç°¡Ö¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ»÷¹ç¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç½÷»Ò½é¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿àÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÂÀÍÛ¿À¤ÎÆ®Áè»Ë¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡¡½¡½£²£°£²£µÇ¯¤Ï¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡£²£´Ç¯¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò£²ËÜ´¬¤¤¤ÆÇ°´ê¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤â¼è¤ì¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿·Ç¯£±È¯ÌÜ¤ÇÎÓ²¼»íÈþ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥·¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤â¼º¤¤¡¢Î¤Â¼¡ÊÌÀ°á»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Î£±·î¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½£³·î¤Ë¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¼ëÎ¤¤È£³£°Ê¬¥É¥í¡¼¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡Á´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡££²£´Ç¯£´·î¤Ë´äÃ«ËãÍ¥¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤«·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÄ©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥àºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¡¦¼ëÎ¤¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ëÎ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥É¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ëÎ¤¤ÎÄ©Àï¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ä
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¤¢¤ì¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê£´·î£²£·Æü¡Ë¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£¶·î¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¼ëÎ¤¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤ÎÆ±²¦ºÂÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡º£²ó¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦£²ÅÙ¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½£Ö£±Àï¤Ç¤Ï¾®ÇÈ¡¢£Ö£²Àï¤Ç¤ÏÎëµ¨¤¹¤º¤ò·âÇË
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡ÖÅÏÊÕÅí¤·¤«´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®ÇÈ¤Ë¤Ï½éÀï¤ÇÄù¤áÍî¤È¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤·¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤Æ²Ð¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤¹¤º¤È¤Î»î¹ç¤Ç»É·ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±£°·î¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¼ëÎ¤¤ËÇÔ¤ì¤¿
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¤¬¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËþÂ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤¢¤½¤³¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤éÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇËÉ±ÒÀï¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÄÙ¤·¤¿¤³¤È¤¬º£¤â²ù¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡¡º£¤Ç¤â£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ»÷¹ç¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢»ä¤¬¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò£±ÈÖ¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ë¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤È¤¤¤¦¥Ù¥ë¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£