¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÇòË²»áàÅÅ·âÂà¿¦á¤ÎÇØ·Ê¡¡¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤¿¸µ¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¡ÄËÜÅö¤Î´Ø·¸¤Ï
¡ÚÅÚÉ¶¤Î¿¼ÁØ2025¡Ê¾å¡Ë¡Û£²£°£²£µÇ¯¤ÎÂçÁêËÐ¤ÇºÇ¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¸µ²£¹ËÇòË²æÆ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬²Æ¾ì½ê¸å¤Î£¶·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÅÅ·âÂà¿¦¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤ÏÄï»Ò¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇºòÇ¯£³·î¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢»ÕÄïÁ´°÷¤¬°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤ØÅ¾ÀÒ¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÉô²°¤òºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Î»Õ¾¢¤¬¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¤«¤é¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ë¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÇòË²»á¤ÎÂà¿¦¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¤Î¡ÖÉÔÃçÀâ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇòË²»á¤Ï¡Ö¡Ø¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î²¼¤¬·ù¤À¡Ù¤Ï¡¢Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢¸µ¾È¥ÎÉÙ»Î¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÈÇòË²´Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ìÀÚ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°¤¤´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
àËÜÅö¤Î´Ø·¸á¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ½ÌÌ¾å¤Ï¡¢Ãç¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²¿Í¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ä°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÊý¤«¤éÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬£±·î¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢ÇòË²»á¤¬¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¹½¤¨¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¿È¤Ë½õ¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸°ìÌç¤Î¿ÆÊý¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬»Õ¾¢¤È¤Ê¤ì¤Ð£²¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ï´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÇòË²¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡£ÇòË²¤ÏÂ¾¤ÎÉô²°¤Ë°Ü¤ëÆ»¤âÃÇ¤¿¤ì¡¢¼«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂà¿¦·à¤ÎÇØ·Ê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ï¡¢³Ñ³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ³¦¤ØÅ¾½Ð¡£¶¥µ»¤Î¸ÞÎØ¼ïÌÜºÎÍÑ¤Ê¤É¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡£´£µ²ó¤ò¸Ø¤ëÂç²£¹Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂçÁêËÐ¤È¸ò¤ï¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£