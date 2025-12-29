¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÆÁÅç»ÔÎ©àÍýÁÛá¼Î¤Æ¤ÆÁá¼Â·âÇË¡ª¡¡²ÏÌî´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢³«²ñ¼°¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±²óÀï¤ÇÆÁÅç»ÔÎ©¤¬¡¢Áá¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤Ë£´¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ£²²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯ÅÙ¤Ë£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¸å¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç£´ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ½éÀïÇÔÂà¡£µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Àï½Ñ¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²ÏÌîÇî¹¬´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¡¢¤½¤ÎÁ°¤âµ»½Ñ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¸Ä¤Î¡ËÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡£µ»½Ñ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤±¤É±¿Æ°Ç½ÎÏ¹â¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤â¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£³£¶Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿£Í£ÆË§ÅÄ¿é¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ·è¤á¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÍýÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤Ç³èÏ©¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï½éÀïÆÍÇË¡£¤½¤ÎÀè¤ËÆ±¹»½é¤Î£´¶¯¤ØÆþ¤ê¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£